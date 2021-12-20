昨增67起病例写新高 第四波输入疫情渐逼近

受访传染病专家认为，尽管第四波输入病例已逐步逼近，目前仍没有必要收紧边境管制措施，因为我国已经做好最充分的防疫准备。

我国的冠病输入病例过去一周逐步攀升，昨天激增至67起，为历来新高，有朝向第四波发展之势。受访专家指出，随着更多人在年底出国旅游，加上北半球的寒冷气候有利于奥密克戎变种毒株传播，输入病例料将持续增加，但目前无须进一步收紧边境措施。

过去一周，我国的每日新增输入病例不断攀升，从10多起激增至昨天的67起，占255起新增病例的超过四分之一，是本地疫情暴发以来输入病例的单日新高。上一次通报最多起输入病例的是今年1月30日的55起。

根据卫生部网站的输入病例曲线图（见图），第一波输入病例的高峰是在去年3月，大部分相信是返新的留学生和出国工作的本地居民。第二个高峰是在去年底至今年初之间，当时我国刚进入第三阶段解封。

今年4月，德尔塔毒株开始在印度肆虐，第三波输入病例有不少源自印度和一些南亚国家，卫生部当时宣布收紧对印度的边境管制。

不过，传染病专家认为，尽管第四波输入病例已逐步逼近，目前仍没有必要收紧边境管制措施，因为新加坡已经做好最充分的防疫准备。

梁浩楠医生指出，这一波输入病例显示奥密克戎变种毒株的威胁。他估计输入病例将持续攀升，到了年底可能日增100起输入病例。

一些通过疫苗接种者旅游走廊（VTL）入境我国的输入病例，也有流入社区的风险。梁浩楠提醒，我国的防疫措施可以减缓奥密克戎传播，但无法完全阻挡变种毒株输入。“与冠病共存，意味着与所有的变种毒株共存。”

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授也持相同看法。他认为，既然我国已出现感染奥密克戎本土病例，就没有充分理由收紧边境措施。“我们只须特别留意重症病患，继续监测病例，专注于与病毒共存。”

我国至今通报的四起奥密克戎本土病例都是樟宜机场的前线员工，包括两名乘客服务人员和两名装卸工。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财上周在记者会上指出，当局正在关注局势，每两周会根据风险评估调整边境措施。我国近期也收紧检测规定，确保VTL旅游仍能安全进行。

根据卫生部网站昨晚更新的数据，昨天新增的255起确诊病例中，182起是社区病例，六起来自客工宿舍，67起从境外输入。

每周社区病例增长率为0.56，低于前天的0.58，连续37天低于1。不过，再有三人因冠病并发症逝世，死亡病例累计813起。

目前有496名病患住院，需要输氧或住进加护病房的严重病例共98人，连续三天维持在双位数。截至昨天中午，本地确诊病例累计27万5910起。