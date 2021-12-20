实行首个周末 降温措施对新私宅销售影响不大

位于武吉知马的豪华私宅Perfect Ten共有230个单位，本周推出115个，截至昨天下午5时，售出12个单位。

在新一轮房地产降温措施实行后的首个周末里，新私宅项目销售活动受到的影响似乎不大。

新降温措施公布后有两个新私宅项目登场，最受瞩目的是位于武吉知马的豪华私宅Perfect Ten。

本报在星期天向发展商询问开盘情况时，对方表示没有公布最新消息的计划，但根据消息人士，这个共有230个单位的项目本周推出其中的115个，截至昨天下午5时，售出12个单位，售价从每平方英尺3040元起跳。

发展商长江实业地产（CK Asset）在降温措施公布后，也宣布在上周末提供一次过的5％折扣。项目中的10个单位折扣前尺价介于3200元至3618元，折扣后介于3040元至3437元。

据了解，售出的12个单位，其中八个是两卧房单位，四个是三卧房。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣接受《联合早报》访问时说：“Perfect Ten的价位同其他附近项目比起来稍微偏高，更何况，豪宅销售速度一般上比大众私宅项目缓慢。加上降温措施的影响，能卖出12个单位实属不错的成绩。”

另一个项目是据知售出至少两个单位的Zyanya，平均尺价1590元。该项目位于芽笼25A巷，共有34个单位，由NNB 8 Development开发。

政府上周三深夜突然宣布再度收紧购房条例，新加坡永久居民买第二套房子须支付的额外买方印花稅（ABSD）调高多达10个百分点至25％，买第三套则上调到30％，外国买家须支付的ABSD一律调高10个百分点至30％。

政府也收紧总偿债比率（TDSR）顶限，规定每月贷款偿债率从不可超过收入的60％，收紧至收入的55％。尽管如此，由城市发展（CDL）和凯德集团（CapitaLand）联合发展的中档私宅康宁河湾（CanningHill Piers）似乎受到的影响不大。

城市发展发言人受询时说，康宁河湾的展销厅照常营业，预约参观的人数目前没有减少。

他说，康宁河湾不是刚推出的项目，而且已经售出超过80％的单位，因此示范单位本来就不如刚开盘时般热闹。由于冠病疫情的限制，现在参观示范单位必须预约，而且许多人已开始趁年底假期通过疫苗接种者旅游走廊（VTL）出国旅行。

另一个新私宅项目誉苑（The Commodore）自11月开盘至星期天共售出168个单位，占总数的77％。售出单位的每平方英尺中位价为1513元。这个位于坎贝拉的项目，在11月份已售出164个单位。

ERA是誉苑的独家代理。ERA副首席执行官王慧萍受访时说，较小型单位大多已售出。一般上，刚开盘的新私宅项目的大型单位因整体价格较高，会在一段时间之后才会售出。大型单位的买家主要是组屋提升者，他们需要时间卖掉现有的房子。