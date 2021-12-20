保卫指挥处加强与民联系 合作打击恐怖主义

新加坡警察部队保卫指挥处今年初与滨海湾花园保安队伍合作展开联合训练、演习，以及在人潮聚集地巡逻等。这是为了确保警队与合作方在面对恐怖威胁时，能默契配合，迅速反击，保障国人生命安全。

全岛有超过200个私人与公共机构管辖的区域被纳入保卫指挥处的巡逻名单，为加强与这些利益相关方的协作，当局今年2月设立参与小组（Protective Security Engagement Group，简称PSEG），主动与各机构洽谈合作。

滨海湾花园是最先与保卫指挥处开展新合作关系的利益相关方之一。

保卫指挥处（Protective Security Command，简称ProCom）上周四配合部门成立五周年，向媒体公开部分武器装备和训练细节，通过演习展示它面对恐怖袭击时的作战能力，并宣布下来的发展方向。

ProCom司令德沃勒詹助理警察总监说：“ProCom警员全年365天24小时在全岛重要地点巡逻。威慑力是打击恐怖主义的关键，但我们无法独立完成这项工作，需要社群和利益相关方的支持。”

为此，ProCom今年2月成立了PSEG，积极与利益相关方展开新合作关系。

PSEG组员西蒂说：“过去一年，我们与一些合作伙伴展开徒步联合巡逻、与特定利益相关者进行联合桌面演习，以验证我们对公共安全事件的反应能力。”

目前200多个利益相关方中，约半数已与ProCom达成合作共识。小组计划让所有利益相关方参与，并邀请他们参加明年的反恐网络研讨会。

将加强使用科技

另外，德沃勒詹也提到，ProCom未来将加强对科技产品的运用，减少对人力的依赖。

他说：“我们计划在多个地点安装传感器、电眼，甚至无人机。即便警员不在现场，我们也能第一时间了解情况。”

成立于2016年的ProCom主要由全职国民服役人员与战备警员组成，负责在全岛各个重要设施与景点执行高能见度的巡逻任务，防范恐怖袭击。

警员经过严格的基础训练，在完成内政团队学院的例常训练后，还须进行额外一个半月的培训，学习使用各类武器装备，以及如何应对巡逻工作。

过去五年，ProCom也参与了特金会、大选，以及国庆庆典等重要活动，负责巡逻与临检等安保工作。

前年12月乌节路幸运商业中心公寓旁的纳麦路发生汽车撞入人群的恐怖车祸时，在附近巡逻的ProCom小组第一时间做出反应，一分钟内抵达现场。

当时执勤的小组组长埃尔曼形容：“我们听见巨响还以为发生爆炸，紧接着人群惶恐地四下奔逃。这正是恐袭的征兆之一，小队立即冲向现场。”

确认事件并非恐袭后，小组为伤患提供协助并维持现场秩序，直到医护人员与警员赶到。

埃尔曼说：“日常的训练正是为应对那一刻做准备，当下没有害怕和迟疑，我脑海中只想到如何完成任务。”