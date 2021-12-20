热爱透过镜头捕捉美丽事物的佘文凯无师自通，通过YouTube上的教学学习及实践，现已是兼职摄影师，他今年在新加坡国立大学摄影学会举办的“蒙太奇2021”摄影比赛中获奖。

佘文凯在12岁时收到人生中第一台数码相机。自此，那台数码相机就未曾离开他身边。

热爱透过镜头捕捉美丽事物的佘文凯（16岁）无师自通，通过YouTube上的教学学习及实践，现已在一家摄影公司担任兼职摄影师，他也在今年新加坡国立大学摄影学会举办的“蒙太奇2021”摄影比赛中获奖。

“摄影的过程对我而言非常疗愈，我不久前才考完O水准考试，压力非常大，但只要碰到相机，我就能把烦恼抛到九霄云外。”

佘文凯透露，他的父母虽然支持他发展自己的爱好，但难免会为他的学业操心。

“我的父母有一阵子会怀疑我利用摄影作为‘偷懒’或者不要读书的借口，但现在他们非常支持我，因为他们看到我一路来的努力以及所取得的成绩，今年我也获得了一项摄影比赛的亚军。”

早在两年前，他已用拍摄的作品去参赛，但没获任何奖项。佘文凯说，他为自己能在今年获奖感到十分庆幸，并且向父母证明，摄影不仅仅是他的兴趣爱好，也能从中取得成就。

佘文凯认为，自己因为摄影，变得比以往更加细心。即使不拍照时，他也会关注身边的事物与细节。

他也一直在积极地寻找能提升摄影技巧和工作的机会，以累积更多经验。

“我认为越早开始越好，因为年纪还轻，别人对你所犯的错误会比较宽容，这是学习的最佳时期，而且越早开始，所累积的经验将越多。”