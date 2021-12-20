验尸庭对洪鼎良死因研讯 肝脏切片手术致出血

验尸庭今早（12月20日）针对金山岭美食集团创办人洪鼎良死因进行研讯，庭上揭露，洪鼎良因接受肝脏切片手术，腹部出现出血情况，加上淋巴癌末期，最后不幸逝世。查案人员今早念出调查结果，指医生在手术前已告知洪鼎良，手术死亡几率有0.01％。

金山岭美食集团的创办人洪鼎良今年4月29日晚上10时40分，于新加坡中央医院逝世，享年72岁。

验尸庭今早针对洪鼎良的死因进行研讯。查案人员在庭上念出调查结果，表示洪鼎良在今年4月14日到新加坡国立癌症中心，针对因骨髓增生异常综合征（Myelodysplastic syndromes）寻求第二专家意见（second opinion）。

医生当时发现，洪鼎良一直高烧不退，便安排他到新加坡中央医院接受进一步检验。检验发现，洪鼎良血液受第四型人类疱疹病毒（Epstein-Barr virus）感染，而且肝脏有问题。

今年4月26日，医生建议洪鼎良接受肝脏切片手术，并告知说肝脏切片手术出现腹部内出血机率有0.7％，死亡机率则有0.01％。

获得洪鼎良的同意后，院方于同月28日为他动手术。

不过，洪鼎良当天出现低血压的情况，隔天甚至不省人事，被送入加护病房。

医生发现洪鼎良腹部和肝脏出血，在病情受到控制后，又发现他其他部位出血，情况危急，最后不幸过世。

根据验尸报告，洪鼎良死因有两个，一是肝脏切片手术后所出现的急性内部出血，二是末期淋巴癌。

验尸官将在下个月20日发表研讯结果。

完整报道，请翻阅2021年12月20日的《新明日报》。