疑电板车充电起火 屋主为保命跳楼伤脊椎

疑家中电板车充电起火，屋主慌逃，情急下为保命，从二楼跳下，受伤入院。

这起火患发生在昨午（19日）1时50分左右，地点位于义顺51街第512A座组屋二楼的一单位。

《新明日报》记者昨日接获热心读者拨电通报后赶往现场，火势当时已被扑灭，涉事单位与组屋底层皆被封锁，多名民防人员和警员在场调查。

屋主伤到了腰椎，一直坐在沙发上等待送院。（受访者提供）

据观察，事发单位被烧得焦黑一片，窗口外墙及走廊天花板也被熏黑，空气中弥漫着一股浓浓的烧焦味。

同层居民嘉琳徳（17岁，学生）受访时表示，事发时先是听到一阵吵杂声，随后听见重物坠楼的声响，再传来巨大的爆炸声。“我出去查看，发现走廊浓烟滚滚，赶紧带着9岁弟弟逃下楼。”

她表示，下楼后看见失火单位的男屋主，对方打着赤膊倒卧在草地上哀嚎，神情痛苦。

“站在一旁的清洁工说，屋主为逃命，从二楼跳下摔伤。屋主按着颈项和腰部，一直说很痛，但没有流血，意识也清醒。我将手机借给他拨电给友人，大约5分钟后，警察和民防人员就陆续抵达。”

三楼居民黎女士（31岁，家庭主妇）则说：“我听到有人喊‘有火’，闻到烧焦味后，发现二楼厨房冒出熊熊烈火和浓烟，马上就带3个小孩下楼。”

民防部队受询时证实，火患涉及二楼一单位内厨房的物件。民防人员到场后，使用一只水枪（water jet）及一个消防水管（Hose Reel）将火势扑灭。

民防部队到达前，约有50名民众自行疏散。民防部队随后将一人送往邱德拔医院救治。起火原因调查中。

完整报道，请翻阅2021年12月20日的《新明日报》。