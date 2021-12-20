鹦鹉外出飞行被老鹰吓跑 饲主GPS全岛追 寻回爱鸟

饲养六年的鹦鹉外出飞行时被老鹰吓跑，28岁饲主连忙通过GPS寻鸟，开车追到圣诺哥就失去它的踪影，急忙处张贴寻鸟启事，今早终于在咖啡店找回鹦鹉。

这名28岁饲主是林伟豪（仓库助理），他受访时说，鹦鹉名为妮可（Nicole），是一只金刚鹦鹉（Macaw），体重约1.2公斤，身长80多公分。妮可是在前天（18日）早上约9时30分，在圣诺哥道失去踪影的。

林伟豪表示，妮可现在七岁，是他在六年前从前主人手上以2000元左右购买的。“当时我花了三个月时间和它培养感情，悉心照顾它，训练它听从指令后，才带它出门飞翔。”

林伟豪透露，他一般每个周末早上都会带着爱鸟外出，让它自由飞翔。妮可飞走当天，他一如往常和朋友到三巴旺通道的重型车停车场放飞妮可，不料朋友突然喊道：“有老鹰！”，他抬头一看，妮可被老鹰吓到，为了逃命已不知去向。

为了方便追踪，尼克的脚上戴着GPS定位器。林伟豪见状赶紧查看GPS，系统显示妮可最后出现的位置是圣诺哥道，便开车赶去。

林伟豪到处寻找却没有发现妮可的行踪，便到处张贴寻鸟启事。今早9时许，有人在海军部街的咖啡店看见妮可，通过启事上的联系号码联络他。

“我接到电话时很开心，就立刻联系在外面帮忙寻找妮可的朋友到咖啡店接它。平时我带飞妮可外出飞行时，都会到那间咖啡店喝咖啡，相信妮可是飞回停车场找不到我，又飞到那间咖啡店找我。”

林伟豪表示，看见爱鸟平安回家松了一口气，也会包个红包感谢联系他的好心人。

完整报道，请翻阅2021年12月20日的《联合晚报》。