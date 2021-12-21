银行职员盗百万 假钞白纸换真钞

用假钞或白纸鱼目混珠，瑞士私人银行前业务员监守自盗，两年内从银行保险箱盗走近113万元现款。

被告陈晨炎（38岁，译音），案发时是瑞士私人银行皮克蒂特与塞银行（Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd）的业务员。

他面对20项控状，包括失信、做假账、购买伪钞、使用伪钞以及抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，控方以其中六项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告于2015年2月4日至2018年8月31日受聘，主要负责银行保险箱相关的事宜，包括管理保险箱内的纸钞、客户存钱和提款等，保险箱内装有美元、英镑、欧元、瑞士法郎和新元等现钞。

2016年年底至2018年8月期间，被告被指多次监守自盗，从银行保险箱共盗走112万9538元的现款。

被告会以填补保险箱内现款为由，向大华银行（UOB）订购纸钞，之后用假钞或白纸取而代之放进保险箱，盗走真钞使用。此外，被告负责在客户提款时从保险箱内提取现款，被告会额外提取一些钱中饱私囊。

2018年8月30日，一名银行员工发现装有白纸的信封，上司下令清点保险箱中的现钞后，被告才坦白失信。

隔天，银行数钱后发现，几乎所有保险箱内的现款都被换成假钞，或夹在两张真钞中间的白纸。其中，也包括了被告上网购买的982张面值200元欧元和157张面值100元欧元的假钞。

经内部调查，银行确认了被告失信总值112万9538元的各种货币，被告2018年12月21日只偿还了6万2257元。

完整报道，请翻阅2021年12月21日的《新明日报》。