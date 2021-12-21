女佣等雇主熟睡后 半夜与男友度春宵

女佣上门工作才一周，竟每晚半夜开门让男友溜进房里度春宵！女佣一回迟迟没起床，男雇主开门查看，发现一名陌生男子只穿着一条四角内裤在女佣房里倒头大睡，男雇主气得当场报警。

女雇主王女士（32岁，主妇）昨晚（12月20日）联系《联合晚报》，道出她聘请这名女佣的恐怖经历。

王女士和丈夫（34岁）一家人住在武吉知马一带的公寓，两人11月聘请印度尼西亚籍女佣上门打理家务，以及帮忙照顾分别为2岁、4岁以及6岁的三个女儿。

“女佣之前在另一家庭工作过两年，我们觉得她有经验，所以聘请她，怎知她才来工作约三周就出状况。”

12月8日早上7时许，王女士和丈夫发现女佣迟迟没起床，以为女佣睡过头，丈夫于是走到女佣房间要叫醒她。

“她平时6点左右就起床弄早餐，那天到了7点却还不见人，丈夫推开房门要叫醒她，没想到房门一开，他着实被眼前的一幕吓呆！”

女佣当时确实还在睡觉，但她身旁却多了一名只穿着四角内裤的陌生男子。

看到辣眼的一幕，王女士的丈夫睡意全消，当场暴怒，厉声问了一句“你是谁！”，跟着报警。

警方到场调查，盘问了女佣和陌生男子之后，发现更让王女士和丈夫气结的事。

王女士气忿地表示：“女佣向警方承认，陌生人已经不是第一次上门。在被我们拆穿之前，她已经连续两个星期，每一晚都把该名孟加拉籍男子带回家！”

完整报道，请翻阅2021年12月21日《联合晚报》。

