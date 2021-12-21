48岁儿75岁父 20小时相继亡

48岁孝子观音堂前跪拜为病父祈福，谁知晕倒在庙里，前日（12月19日）送院后不治。其父正是前歌台艺人白彼得，他在还没知道孩子已经去世的情况下，昨日（12月20日）也在医院病逝，享年75岁。父子不到20小时内先后病故，家人悲痛欲绝。

父是歌台艺人白彼得

白彼得原名白英伟，是本地前歌台艺人，以前曾和王雷等司仪一起主持歌台。他也是新马艺人歌台中元会和演艺协会的理事，早年经常参加两会举办的活动，这两年因疫情关系才较少出现。

白彼得的大儿子白俊平（49岁）受访说，父亲多年来疾病缠身，包括早在20年前就曾做过心脏绕道手术，以及安装心脏起搏器，身体一直不太好。

今年9月他因心脏旧疾入院，医生于12月初告诉家属要做好心理准备。

白俊平说，弟弟白俊耀（48岁）本月19日与友人一同前往位于顺利街的南海观音堂为父亲祈福，保佑他渡过难关，谁知拜拜之后突然晕倒。友人虽然及时为弟弟进行心肺复苏，但弟弟被送往黄廷芳综合医院急救后，同天下午3时多因心脏疾病去世。

他形容，那日家人接到电话，母亲还以为弟弟只是中暑，谁知接到的竟是死讯：“妈妈当场崩溃大哭，我们也都忍不住哭了。弟弟平时好好的，没想到突然就没了。他很孝顺，原本父亲的身后事也是他负责操办，谁知他竟先父亲而去。”

家人未将弟弟的死讯告诉父亲，白俊平指父亲在隔天早上9时多也走了，家人两天内送走两至亲，一时不能接受。

他指父亲和弟弟的灵堂设在勿洛蓄水池路第711座组屋楼下。灵堂布置简单，两副棺材摆放在一起，前方是两人的生前遗照，朴素与静默寄托了亲友的哀思。

完整报道，请翻阅2021年12月21日的《联合晚报》。