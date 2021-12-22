机械工程系大学生黎知渊在当义工期间，与两名女义工一同上了专业课程，以便能为临终病患提供美甲服务。他认为，这除了能帮病患保持指甲整洁，也可以让他们受到照顾及关心。

两年前开始到HCA慈怀护理当义工的机械工程系大学生黎知渊（22岁），特地上了两天的专业美甲课程，帮助临终病患做手足部美甲护理。

去年，当协调义工事务的负责人推荐他与两名女义工一同上专业美甲课程时，黎知渊的第一个想法并不是排斥男生学美甲护理，而是对临终病患为何需要提供美甲服务感到费解。

“我想了想才发现这非常有道理，大家都渴望获得他人关怀，让自己觉得活得有价值，临终患者也不例外。美甲虽是看似微不足道的自我照顾方式，但却能带来一些自信心和满足感。”

黎知渊说，一名医生曾告诉他，病患手指甲和脚趾甲的整洁程度，可以是判断他们生活素质及被看护者照顾得多好的指标。这也让他发现，为临终病患做指甲非常有意义。

“我有一次帮一名81岁的年长病患修剪指甲和脚趾甲后，他对我说，81年来从来没有人帮他修剪过指甲，这令我非常感动……在做美甲护理时，我们如此亲近地接触，让我直接感受到人与人之间的心灵沟通。”

黎知渊说，学习美甲护理并不难，在他看来，使用指甲锉（nail file），其实和机械工程进行焊接的手法大同小异。不过，在为年长者做美甲护理时还是得多加小心，以免弄伤他们。

“临终病患除了需要舒适和安全的地方度过生命最后的时光，能锦上添花的就是帮他们保持指甲整洁，让病患觉得有人在照顾和关心他们。”