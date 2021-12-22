上门讨债遭喷水 追债人、屋主都报警

追债公司找上门，私宅阿嫂怒喷水赶人，追债员湿透报警。阿嫂丈夫喊冤，租房纠纷闹上庭，未判频频来骚扰。

追债事件发生在上周五（12月17日），地点是杨厝港路的一间私宅单位。

追债公司AG Adler当时安排了三名职员上门讨债，他们还在对方家门外放置了站立式的布条，岂知讨债不成，却惹怒了阿嫂，对方一怒之下拿起庭院中的水管，向三人喷水。三名职员被喷得全身湿漉漉，当场报警。

追债公司事后也将事发过程的视频放上网。

视频中可见，阿嫂一开始和讨债职员说话时，没穿鞋子，也没戴口罩。不久后，她走回住家，对家人大喊：“来！”，接着捡起庭院中的水管，对准讨债职员喷水。

其中一名被喷水的职员告诉妇女，若她继续喷水，他们会报警处理。

职员之后在另一段视频中嘲讽道，阿嫂难道以为喷水就不必还钱吗？

租约纠纷已闹上庭

记者联络上公司老板陈先生（51岁），他绘述，公司于三周前受人委托，来该处收取约五六千元的欠款。

据他透露，委托人与私宅屋主夫妇的债务问题始于一起租约纠纷，委托人曾向对方租下另一处的单位，但其后却将单位分租给他人。

双方遂发生租约上的分歧，委托人指夫妻欠下数千元欠款，才会请追债公司代为追讨。

记者今早（12月22日）走访私宅，阿嫂丈夫许先生（70岁）解释，纠纷已闹上庭，不过还未有结论，对方却请追债公司频频上门骚扰，妻子忍无可忍才会拿水管喷水。

警方受询时证实，接获报案。

称一周被骚扰三四次 屋主也报警

阿嫂丈夫怒指追债公司一周骚扰三四次，视频曝光后，家人亦饱受冤屈，已报警处理。

许先生证实，事件由租约纠纷引发，早前将单位出租给追债公司的委托人，当时合约上清楚注明单位不能分租，但对方却未经他们的许可，非法租给客工。

为了避免惹事端，许先生于是要求客工离开单位，对方委托人竟入禀小额索偿庭。

“案子下个月才开庭，他们现在上门来跟我们追钱，我们能不气吗？对方还扬言要骚扰我们，一周之内上门骚扰三四次，这次竟然还叫讨债公司来放置布条，太过分了。”

他透露，家人已就对方违反合约，以及多次上门骚扰的事件，向警方报了两回案。

“追债公司职员上门当天，情况确实难堪，但家人已被骚扰多时，视频曝光后，家人亦饱受冤屈。”

阿嫂向三人道歉

陈先生透露，阿嫂之后在职员离开前，向三人道了歉。

“我的职员的相机被水喷坏了，不过受人之托，我们还是会继续协调，为委托人收债。我们毕竟是合法的讨债公司，希望大家有话好好说。”