到武吉知马树林远足 女辅警遭砸死

到武吉知马树林远足，女辅警疑遭混凝土板砸中，伤重身亡。

这起事故发生于上周日（12月19日）中午12时42分，地点在武吉知马路上段附近的树林。

死者是48岁的梅丽塔（Melita Dollah），据了解，死者与一群人一同远足时，被混凝土板（concrete slab）砸中。

《新明日报》记者今早走访树林，停车场附近虽有通往树林里的小路，但山路几乎都是泥路，陡峭且危险，周围有许多大大小小的石块，四周并没有拉起警戒线或封路。

每天早上都会来爬山的公众张先生（76岁）受访时表示，经常见到远足者进入树林，但里面山路危险，也有山猪、蛇等动物，不建议大家偏离指定步道。

警方受询时证实，接获一起非自然死亡事件的通报，一名48岁女子在上述地点被发现时一动不动，送院时已不省人事，过后在医院被宣告死亡。

民防部队也表示，女子被送往黄廷方综合医院。

初步调查显示，案件未涉及犯罪行为，调查仍在进行中。

《新明日报》记者今早辗转找到死者住家，但家人拒绝受访。

一名在场的友人诺莱尼（68岁）则表示，数天前从其他友人得知梅丽塔的噩耗，顿感震惊与惋惜，今天特地登门拜访慰问梅丽塔的双亲。

完整报道，请翻阅2021年12月22日的《新明日报》。