布置达人再展技艺 装饰邻里迎接圣诞

之前圣诞节曾为兀兰组屋区制作“雪人”和“下雪”场景的布置达人陈孔达，去年因冠病疫情停工，今年他再展技艺延续传统，在组屋楼下放置精美大型礼物盒和闪闪发亮的圣诞树，为走廊挂上仙女灯，还有小驯鹿出没，让当地再度迎来佳节气氛。

十多年来，陈孔达（61岁，家具店老板）逢年过节都会为兀兰13街第178座及第179座组屋装饰一番，无论是农历新年、开斋节、屠妖节还是圣诞节都少不了他用心的布置。

今年国庆日和屠妖节 “重出江湖”大展身手

去年受冠病影响，陈孔达首次全年没有为任何佳节做布置。他受访时说，由于装饰太过引人注目，去年大家还未注射疫苗，为了避免群聚，干脆暂停一整年。时隔一年半，陈孔达在今年的国庆日和屠妖节“重出江湖”，当然也不能落下年底的圣诞节。

今年的装饰主题是“礼物”，除了必不可缺的圣诞树，组屋楼下的空地摆放着大大小小的礼物盒，都是陈孔达用方形木条亲手制作的盒子，外面还包着日本金丝布，盒子内则装置着不同颜色的灯光。走廊的屋顶也挂满仙女灯，配上闪闪发光的礼物盒，以及一旁的小麋鹿，非常漂亮。

以礼物为主题 表达对前线人员的谢意

陈孔达说，此次圣诞装饰是他与太太花了一个月筹备，跟着与居民在这两周里一同布置的。今年会以礼物为主题，主要是想表达对前线人员的谢意，感谢他们在疫情中的付出。至于在装饰上花费了多少钱，陈孔达则笑说：“我每年都不公开的！”

陈孔达也说，“我很庆幸能够再次为居民带来欢乐，看到他们因为装饰开心，我也开心。”

完整报道，请翻阅2021年12月22日《联合晚报》。