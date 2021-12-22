中国妇非法入境 拿友护照看医生

偷渡进新加坡后，中国籍妇女向好友借护照看医生，没想医生还没看成就被当局逮捕。好友担心自己受牵连，要妇女“承认”自己偷了护照，结果害查案人员浪费五个月的时间进行调查。

陈碧珍（译音，58岁）昨天（12月21日）承认一项非法入境以及向警方提供假资料的罪名，另一项非法持有他人护照的罪名，交由法官加以考虑后，被判入狱4个月及2周和罚款4000元。

她原本也被控一项失信的罪名，控方已经撤销该控状。

根据案情，被告曾经在2004年10月因为逾期逗留遭到逮捕，服刑后就被遣送回中国，但她不知何时又再非法入境我国，直到今年2月24日才被逮捕。庭上并未揭露她偷渡的方式。

当时她是被移民与关卡局人员逮捕，官员在她身上搜出另一名中国女子的护照。她当时声称，因为想要去看医生，在遭逮捕的前一天向友人借了护照来用。当局因此将护照充公，并且在2月26日将她控上法庭。

被告遭还押期间，友人因为联络不上被告，怀疑她被当局抓走。友人担心自己也会惹上官非，她在2月28日到警局报案，称她拿护照给被告，是拜托对方帮忙买机票，还称被告连机票钱1500元也吞了。

友人报警后，在同一天终于联络上被告，并要求被告配合她骗警察。被告答应，也因此遭警察逮捕。

被告当时向警方“承认”擅自拿走护照，还吞了1500元。警察充公她身上的1100元后，3月2日再控她失信罪。

主控官指出，被告约一周后就改变主意，称她只是配合友人撒谎，但是友人却一直不肯承认，害调查官花了五个月的时间调查，友人在8月19日终于承认撒谎。被告友人的案件有待审理。

完整报道，请翻阅2021年12月22日的《联合晚报》。