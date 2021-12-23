我国收紧措施遏制奥密克戎传播 VTL航班巴士暂停售票

明年1月21日起，疫苗接种者旅游通道的配额和机票车票数量也会暂时减半。政府也会更严格执行对VTL旅客的检测要求，并加强机场和机组人员的防疫措施。

感染奥密克戎冠病变种毒株的输入病例近日增加，为遏制病毒传播，我国暂时冻结所有通过疫苗接种者旅游通道入境本地的航班和巴士售票活动。公众无法购买今天至明年1月20日出发的机票或巴士票，已购票者则不受影响，这段期间仍能按照原定计划免隔离旅行。

1月21日起，疫苗接种者旅游通道（简称VTL，前译为疫苗接种者旅游走廊）的配额和机票车票数量则会暂时减半。政府也会更严格执行对VTL旅客的检测要求，并加强机场和机组人员的防疫措施。

我国至今发现71起奥密克戎确诊病例，其中65起从境外输入。

卫生部昨天（12月22日）发文告说，当局积极联系密切接触者并采取额外安全措施，因此目前仍能控制这个变种毒株在本地传播。

“不过，奥密克戎迟早会在社区传播。我们的边境措施能让我们有更多时间研究和了解奥密克戎，并提高防御能力，包括加强医疗系统，以及让更多人接种冠病疫苗和追加剂。”

根据贸工部文告，所有已购买今天至明年1月20日新马VTL巴士票的旅客不受新限制影响，已购票的短期旅客和长期证件持有者也能继续申请疫苗接种者通行证（VTP）。

不过从1月21日起，单向巴士趟次会从目前的每天50趟减至24趟。按照每辆最多45人来计算，到时每天通过陆路VTL往返新马的人数将减至2160人，比VTL开通初期所允许的2880人还要少，预计农历新年期间出发的巴士会一票难求。

航空方面，新加坡民航局指出，1月21日起飞往我国的VTL机票配额也会减半。根据现有安排，当局每天允许最多1万5000名VTL旅客入境我国。

交通部长易华仁昨天在面簿贴文表示，理解一些民众会对VTL的最新调整感到失望，不过这是保障公共卫生的必要之举。

他说：“我国采取谨慎重开边境的策略，因此须根据公共卫生风险评估，在必要时收紧防疫措施，以便保护新加坡人、前线航空人员及旅客的健康与安全。”

易华仁也说，所有会与抵境旅客接触的机场职员都会穿戴加强版的个人防护装备，包括N95口罩和面罩。他们也须遵守更严格的检测程序。

马国也宣布停售新马VTL机票和巴士票

我国宣布收紧VTL计划后，马来西亚也宣布暂停售卖新马航空与陆路VTL的机票和巴士票。

马国卫生部长凯利昨天发声明说：“当局会在评估新马两国的疫情后，于明年1月21日恢复售卖VTL机票和巴士票，不过销售配额会减少。”

在本地工作的马来西亚人林芷妤（22岁，文员）计划在农历新年前一周回新山，无奈日前没抢到马国巴士业者汉达英达（Causeway Link）的车票，昨早获悉VTL将落实新限制后，直言非常难过。

“为了能和家人一起过年，我还是会尝试购买星运旅游的车票，就算每天要早起登录网站排队，我认为都是值得的。”