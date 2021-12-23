探访旧甘榜遗址 与一群好友丛林远足女辅警遭砖墙压死

据《联合早报》探悉，死者是48岁的辅警茉莉塔，当天跟朋友一行六人到武吉巴督自然公园边缘的丛林中远足，途中发现疑是旧甘榜的遗迹，并在一面砖墙前合影。不料，一面砖墙突然倒下，砸中茉莉塔。

48岁单亲妈妈与一群好友进入武吉知马路上段旧福特汽车厂旁丛林探访旧甘榜遗址，在一面砖墙旁拍照合影时，一片1公尺见方的断裂砖墙突然掉落将她压倒，友人赶紧搬走砖墙，但她已经奄奄一息，送院后伤重不治。

女死者生前是一名辅警，同事和亲友都为她遭遇不幸感到难以接受和难过。亲友说她生前喜爱爬山涉水，并非首次到出意外的丛林。

这起事故发生在星期天（19日）中午约12时40分，地点是武吉知马路上段旧福特汽车厂旁边的丛林。警方受询时证实当天接获报案，一名48岁的女子被发现时，一动不动地倒在草丛中，当时已经不省人事。民防人员随后将女子送往黄廷方综合医院急救。

警方透露女子送院后不治，初步调查排除他杀的可能，案件仍在调查中。

据《联合早报》探悉，死者是48岁的辅警茉莉塔，当天跟朋友一行六人到武吉巴督自然公园边缘的丛林中远足，途中发现貌似旧甘榜古迹的地方，决定在一面砖墙前合影。岂料，一片1米见方的砖墙突然倒下，砸中茉莉塔，一旁的友人赶紧搬走砖墙，但她已经奄奄一息。

据悉，出事的丛林过去是旧曼多萨甘榜（Old Mendoza village）的遗址。

根据新加坡土地管理局的OneMap网站，事发地点相信是属于建屋发展局管辖范围内的土地之一。

记者走访事发地点，发现那里有个小斜坡，斜坡上立着一堵砖墙。不愿具名的受访者透露，砖墙原本是L形，但部分已断裂，如今断成两截。记者尝试将草地上的砖墙抬起，但相信有数十公斤重，完全搬不动。耸立的砖墙下方有被雨水冲下的泥土、落叶，还有被压过的痕迹。

另外，砖墙旁可见一个自动心脏除颤器（AED）的使用手册、手套、两个空矿泉水瓶、绿色帽子和消毒纸巾的包装，相信和死者同行的友人曾尝试给予急救。

茉莉塔的死讯传出后，亲友和同事都纷纷在社交媒体上哀悼她，以及为她祈祷。同事利兹万形容茉莉塔为“好朋友、好同事、好姐姐”。

保安管理公司翔鹰（AETOS）回复本报询问时，为属下辅警茉莉塔的离世，深表难过。发言人说，茉莉塔是个优秀的辅警，翔鹰上下都会想念她。公司将竭尽所能地提供茉莉塔的家属协助，帮助他们度过这段哀伤期。

死者的一名女亲友说，得知茉莉塔突然离开，她感到非常震惊。她说，茉莉塔是个非常顾家的人，身为一个单亲妈妈，独自抚养四个孩子并不容易。她也提到，死者并非首次前往发生意外的丛林。根据死者的面簿，她是个热爱爬山涉水的人，经常上载到不同自然公园的照片，如乌敏岛、科尼岛（Coney Island）和铁道走廊等。

她也会和朋友一同探险，走入丛林寻找被遗忘的角落，如岌巴山蓄水池（Keppel Hill Reservoir）及科尼岛上一栋荒废的别墅等。

徒步爱好者邱新华（50岁）受访时说，非官方规划的路线，可能会有野猪、毒蛇等野生动物出没，而树木可能缺乏照料而存在安全隐患。他说：“加上那些地方的手机讯号也不好，远足者若中暑或心脏病发作，有时很难发出求救讯号。”