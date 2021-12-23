从两年半前起，陈淋容出门都会“全副武装”，自备容器。她希望给三名孩子树立好榜样。

上超市买菜时索取塑料袋、使用即用即丢容器打包食物，这些举动对许多新加坡人来说再熟悉不过。这曾经也是陈淋容的生活日常，直到两三年前她看到一个关于微塑料垃圾的广告后，才开始反思多年来的习惯是否正确。

陈淋容（36岁，家庭主妇）受访时说，自小见长辈都是塑料袋、容器用了就丢，所以她也不觉得那么做有什么不妥，反正东西扔掉了眼不见为净。

近年来全球的环保意识逐渐抬头，陈淋容也接触到一些信息，例如网上广为流传海龟鼻子插吸管的视频。有一次，她在巴士站看到广告板，说的是因为垃圾污染环境，人们可能因此间接吃下大量微塑料。

她说：“那时就觉得谁愿意吃下那么多塑料，环境污染已经成为了健康问题。”

大概从两年半前起，陈淋容出门都会“全副武装”，自备可重复使用的购物袋、吸管、装食物的袋子等。

育有三名孩子的陈淋容说：“希望能给小孩树立好榜样，不想让他们觉得塑料袋用了就丢是OK的。我想让他们知道用不到的东西，就要学会拒绝，还有出门时习惯自备袋子和容器。”

她分享说，现在到超市购物，7岁的女儿会直接告诉收银员“妈妈不要塑料袋”，女儿喝饮料时也会主动向她要可重复使用的吸管。

除了孩子，她也对父母“洗脑”，用父母能接受的理由如自备容器打包可以省钱，说服他们改变习惯。

陈淋容两年前还开设了Instagram账号，分享她日常生活中自己带容器购买食物的经验，想让更多人知道这绝非难事。