新航往返新隆VTL春节机票被抢光 单程票价飙破742元

春节新马机票热爆！新马两地人民抓住最后机会抢买机票，新航隆新机票从大年除夕一连21天的VTL机票卖光，新隆则是从1月19日到初六19天售罄。

我国政府昨天宣布，奥密克戎来袭全球病例激增，航空和陆路VTL计划将收紧，今天起将停止销售12月23日至1月20日出发的所有航空VTL机票和陆路VTL车票。已经购票的民众不受影响，行程可照旧，只要符合规定仍可继续免隔离。

1月21日起出发的，目前仍可继续售卖但配额会减半。

此举受影响最大的莫过于新马的VTL班次，两地的游子无不期盼能回家过年，现在配额减半让那些还没抢到票的格外紧张。由于VTL车票抢手难买，还得等到一定时间释出票券才能碰运气看能否买到，在一些讨论新马VTL的论坛，就有好些人选择转去买可以马上购得的机票。

《新明日报》记者四天前就曾记录所有六家新隆VTL航班在春节前后热门日期的销售情况，当时新航往吉隆坡的VTL班机从1月26日（星期三）起到除夕都卖完，而往新加坡的则是2月5日（星期六）起的五天售罄。

不过，昨晚10时查询时，出现更多售罄情况。新航从1月19日到2月6日往吉隆坡的机票，一连19天全数卖光。往新加坡方向则是从1月31日大年除夕一路到2月20日，连续21天都售罄。

其他五家航空公司为酷航、捷星亚洲、马航、马印（Malindo）和亚航，也有多个春节日期售罄。像亚航往新加坡的VTL机票，从2月2日到20日，也是一连19天被抢光，酷航情况类似。

我国宣布收紧VTL计划后，马来西亚也宣布暂停售卖新马航空与陆路VTL的机票和巴士票。

马国卫生部长凯利昨天发声明说：“当局会在评估新马两国的疫情后，于明年1月21日恢复售卖VTL机票和巴士票，不过销售配额会减少。”

机票价飙高，坐50分钟飞机却要花742元，照样卖光。

春节期间的新马VTL机票价格都飙高。记者昨晚查询所有六家航空时，看到最贵的单程机票是马印航空1月28日（星期五）飞往吉隆坡的VTL班次，经济舱全卖完只剩下742元的商务舱座位，而且只剩三个。其他多个日期也只剩700元左右的商务舱票。

记者今早再度查询时，这个昨晚还剩三张的742元机票已经卖完。平日若搭乘马印航空的经济舱飞吉隆坡，一般只需要89元。

捷星亚洲平时往新加坡的VTL航班只需要38元，但记者四天前查询时，2月4日到9日的票都飙高至572元，价钱贵了14倍，但今早这些日期同样都卖光。

完整报道，请翻阅2021年12月23日的《新明日报》。