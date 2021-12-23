独居男组屋逝世化白骨 女德士司机不怕想买来住

波东巴西独居男逝世化为白骨，家人表示要卖屋，准备把部分卖屋钱捐出做慈善后，女德士司机联系《联合晚报》，表示看中地点好，自己不避忌有意买下“白骨屋”，称“我又没害人，没什么好怕的。”

《联合晚报》早前报道，国家环境局稽查员在检查骨痛热症黑区时，因多次联络不上波东巴西3道第139座组屋一个组屋单位的住户，于是找开锁匠开门入屋，没想到在屋子里发现一堆白骨。白骨后来被证实属该单位屋主何国光。

何国光出生于1948年，去年被发现时，家中的日历全部停留在2011年6月，相信已离世九年。

死者侄儿：房子卖出后 会把部分卖屋钱捐出

死者的侄儿何先生（48岁，商人）日前受访时告诉《联合晚报》，叔叔的单位如今已清空，目前在找买家。他说，叔叔个性温和谦卑，又是虔诚的佛教徒，且他是在不惊动任何人的情况下在家里安详过世，买家无需感到畏惧，或担心买下该单位会触霉头。“房子卖出去之后，我和哥哥也会把我们那份捐给善济医社。”

《联合晚报》读者陈女士（41岁，德士司机）看见报道后联系报社，表示自己对房子有兴趣。

她说：“不久前我的朋友搬到波东巴西，我去探访她时发现那边的地理位置不错，有超市和咖啡店，又靠近地铁站。刚好又看到晚报的报道，所以拨电来询问。”

陈女士透露，自己在半年前开始物色转售组屋单位，目前已看过五六间，但都不太合适。

谈及对“白骨屋”是否有避讳，陈女士说：“我又没害人，没什么好怕的。若是真的谈得妥，我会在入住前请师傅来诵经，之后家中也会安神，没什么好避忌的。”

完整报道，请翻阅2021年12月23日的《联合晚报》。