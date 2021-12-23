裸身闯3屋拆门亮利剪 文身汉判监两月

一声不吭站在床尾、拿着剪刀在屋里闲逛、闯女郎房间还一度将门反锁，文身男光着上半身趁公寓居民熟睡，大闹三个公寓单位，怪异行径吓坏人。

《联合晚报》报道，警察上门将阿都拉（33岁）逮捕后，以两项擅闯、一项恶作剧、以及一项非法持有危险武器的罪名提控。他昨天承认其中两项罪名，余项交由法官加以考虑后被判入狱两个月。

根据案情，今年5月27日，被告光着上半身走进位于布莱德山的一座公寓。

他在早上8时左右闯入了第一个单位，34岁的男住户当时在床上熟睡，被房门被打开的声音吵醒。

男住户睁眼一看，惊见“大个子”的被告一声不吭地站在他的床尾，吓得大喊“你是谁！”

被告不理会，打开窗口后离开，走向了第二个单位的单位。被告开不了门，因此开始拆门。当他拆了两块木板后，42岁的男住户听到声响打开门一探究竟，见到被告，不知他做了什么，问“你有事吗？”被告什么都没说，转身走向第三个单位。

该单位住着母女三人。被告走进单位后顺手拿了一把剪刀，然后走进了27岁的妹妹的房间。

妹妹听到了开门声后惊醒，见到拿着剪刀站在门口的被告，吓得大声尖叫。

被告持着剪刀，转身走进姐姐的房间，还将门反锁。

妹妹吓得连忙叫醒母亲，两人冲到姐姐房间不断拍打门，要被告出来。姐姐这时已经醒来，大声尖叫。

被告开门后，躲在门后。母女三人趁机将被告卡在门后，逼他交出剪刀，然后找来保安，警察不久后到场逮人。

完整报道，请翻阅2021年12月23日的《联合晚报》。