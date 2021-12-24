逾三分一受邀小学生已注册打疫苗

原定本月27日开放的全国预约系统，将提前一天开放。从本星期天起，所有2010年至2012年间出生孩童的家长和监护人，可通过全国预约系统为孩子注册接种意愿。

儿童冠病疫苗接种计划自前天优先邀请让小四至小六生预约，截至昨晚7时，约11万名受邀小学生中，有超过三分之一已注册，12月所有的儿童接种时段已满。

为了让孩童能及时接种疫苗，原定本月27日开放的全国预约系统，也将提前一天开放。从本星期天（26日）起，所有2010年至2012年间出生孩童的家长和监护人，可通过全国预约系统为孩子注册接种意愿。

完成注册的三到五个工作日内，家长和监护人将收到附有个人化注册链接的手机短信，为孩子预约接种时段。

根据教育部昨晚发布的文告，首批受邀预约接种的是明年在主流小学和回教学校就读四年级至六年级的学生。教育部前天已发出约11万则邀请短信给这些孩童的家长和监护人，这些孩童最早可在下周一（27日）接种疫苗。

教育部长陈振声昨晚在面簿发文说，明年1月的周末接种时段预约情况也令人鼓舞。他鼓励家长尽早预约，并考虑利用仍有名额的平日接种时段。

在上课时间接种疫苗，以及因疫苗副作用感到不适的学生，可请假休息。人力部也呼吁雇主让员工请假，陪孩子接种疫苗。

陈振声提醒，5岁至11岁孩童是目前最大的未接种群体，有超过30万人。他极力鼓励家长和监护人在收到邀请短信后，为符合条件的孩子注册接种。

“这是确保孩童、家庭和广大社区，包括学校和学前教育中心的安全，以及提高抗疫韧性的重要一步。”

儿童疫苗接种计划开放给所有5岁至11岁的新加坡公民、永久居民以及持长期证件的孩童。这一年龄层的孩童接种两剂疫苗的间隔期为21天，剂量只有成人的三分之一，即每剂10微克。

2009年出生，并在接种第一剂疫苗当天已满12岁的孩童，将施打与成人剂量相同的辉瑞／复必泰疫苗。这些孩童可在一名家长或监护人的陪同下，直接到全国22个提供辉瑞／复必泰疫苗的接种中心施打疫苗，无须提前预约，也不必通过全国预约系统注册接种意愿。

当局将分阶段展开儿童接种计划。明年就读小一至小三学生的家长，将从明年1月3日那星期起，陆续收到邀请短信。明年1月10日那星期起，所有5岁及以上儿童的家长都可上网为孩子注册接种。