华侨银行提醒客户慎防钓鱼短信 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年12月24日 5:00 AM 不法分子利用改号欺诈（spoofing）功能将诈骗短信伪造成银行短信，使公众难分真假，图中所示的两条短信都是使用改号欺诈功能发出的诈骗短信。（华侨银行提供） 字体大小: 小 中 大 本月8日至17日，26名华侨银行客户因钓鱼短信骗局，共损失约14万元。华侨银行提醒客户，银行不会通过短信通知客户账户被封锁或关闭，也不会通过短信要求公众重新激活账户。根据华侨银行昨天的文告，钓鱼短信（smishing）骗局的数量在过去几个星期激增。客户收到骗徒冒充华侨银行发出的短信，称他们的银行账户或信用卡有问题。短信内含有一个伪装成银行网站的网页链接，要求客户在假网站上输入银行信息和密码。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 华侨银行 骗局 钓鱼网站 反诈骗 线上庆圣诞 提高防范罪案意识 新计划让小学生了解警察工作