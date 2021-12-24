华侨银行提醒客户慎防钓鱼短信

本月8日至17日，26名华侨银行客户因钓鱼短信骗局，共损失约14万元。华侨银行提醒客户，银行不会通过短信通知客户账户被封锁或关闭，也不会通过短信要求公众重新激活账户。

根据华侨银行昨天的文告，钓鱼短信（smishing）骗局的数量在过去几个星期激增。客户收到骗徒冒充华侨银行发出的短信，称他们的银行账户或信用卡有问题。短信内含有一个伪装成银行网站的网页链接，要求客户在假网站上输入银行信息和密码。