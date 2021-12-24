赈灾活动太踊跃 负责人喊停收物资

也是新加坡人的埃迪住在受水灾影响的地区之一雪兰莪，他和两名友人发起捐赠物资活动，一天内便在通讯平台传开来。活动在本地共有五个收集站，由于反应太踊跃，物资堆满屋外走道和组屋底层。

马来西亚多州发生严重水灾，有善心人士在本地发起捐赠物资活动，但因公众反应太踊跃导致物资不够地方存放，活动参与者呼吁公众停止捐赠。