赈灾活动太踊跃 负责人喊停收物资 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年12月24日 5:00 AM 位于裕廊西64街组屋的收集站在前天就已收到大批的捐赠物资，负责人阿尤布因家中空间有限，把物资搬到组屋底层。但由于公众反应太踊跃，物资几乎占满了整个组屋底层，阿尤布因此呼吁公众停止捐赠。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 也是新加坡人的埃迪住在受水灾影响的地区之一雪兰莪，他和两名友人发起捐赠物资活动，一天内便在通讯平台传开来。活动在本地共有五个收集站，由于反应太踊跃，物资堆满屋外走道和组屋底层。马来西亚多州发生严重水灾，有善心人士在本地发起捐赠物资活动，但因公众反应太踊跃导致物资不够地方存放，活动参与者呼吁公众停止捐赠。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚水灾 雪兰莪 捐赠物资活动 捐赠活动 线上庆圣诞 提高防范罪案意识 新计划让小学生了解警察工作