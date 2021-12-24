触爱社会服务上周安排50名触爱活跃乐龄中心（义顺）的年长者，以及30名来自触爱启能中心的特需人士，一同参与线上圣诞庆祝会。除了线上合唱圣诞歌曲、玩猜谜游戏和抽奖，大家也各显才艺，演奏马来乐器安格隆及唱经典歌曲。

林达森（68岁）是触爱活跃乐龄中心（义顺）的常客。中心在冠病疫情期间少了他喜爱的大型活动，让他有些失落，但上周四他与其他乐龄人士通过视讯与触爱启能中心的朋友提早庆祝圣诞，感受久违的热闹。

曾当搬运工人的林达森约四年前退休后，开始更注重保健，每天清晨运动后就会到该乐龄中心，参加游戏活动和打发时间。

上周四（16日），触爱社会服务安排50名触爱活跃乐龄中心（义顺）的年长者，以及30名来自触爱启能中心（TOUCH Centre for Independent Living）的特需人士，一同参与线上圣诞庆祝会，鼓励他们建立友谊，维持身心健康。触爱启能中心为轻度至中度智力障碍成人提供培训，当中包括听障者，协助他们掌握生活技能。

除了线上合唱圣诞歌曲、玩猜谜游戏和抽奖，特需者和乐龄人士也各显才艺。特需青年为乐龄人士演奏马来乐器安格隆（angklung），待在各自家中的年长者则在线上演唱经典歌曲。

林达森是少数亲自到乐龄中心，使用中心提供的平板电脑参与线上活动的年长者。

他认为，活动让他能向听障人士学习简单的手语问候语，他也趁这个机会教导特需人士如何以华语说出佳节祝语和进行简单对话。“我发现自己也能教导他人，觉得很开心。但最好是能尽快恢复像以往那样的大型活动，让大家都能到中心来参与。”

这项线上交流会上个月首次试行。触爱社会服务发言人说，举办活动是希望为年长者和特需人士带来佳节喜悦。

“很欣慰看到他们进一步建立起友谊，通过活动项目促进身心健康、推进包容，也为社会贡献一己之力。”