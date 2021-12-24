佳节聚会多脱罩说话 专家：染奥密克戎风险增三倍

冠病新变种病毒奥密克戎更易传染，佳节将至聚会多，本地专家表示脱口罩讲话、吃饭的染疫风险或和乘搭飞机染疫风险增三倍相同，促公众拜访年长者时要警惕将病毒传染给老人的风险。

近日圣诞节、跨年、农历新年等佳节将至，料不少亲朋好友会趁着节日假期聚会。然而，本地还未摆脱奥密克戎的阴影。早前，武吉知马购物中心的Anytime Fitness健身房就出现疑似奥密克戎感染群。

而根据彭博报道，代表全球近300家航空公司的“国际航空运输协会”医疗顾问鲍威尔说，在奥密克戎变种病毒出现后，飞机乘客的染疫风险或提高两至三倍。

本地传染病专家梁浩楠医生表示，在住家、餐馆聚会，脱口罩讲话和吃饭的风险或与乘机染疫风险增三倍相同。他指出，奥密克戎变种毒株有可能已登入本地，若无法承担病毒传播的风险，例如传播给年长者，则应小心聚会。

不过梁浩楠指出，与病毒共存也意味着，最终大家或有朝一日会感染冠病，只是时间问题。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授则认为，奥密克戎甚至无需社交聚会就已经很容易传播。即使是有限社交聚会的场合，它也在全球范围迅速传开，因此无论人们如何交流，它都可能传播开。

“若病毒已在社区中，如公共交通、工作场所、健身房传开，那么更多的聚会风险也是相同的。如今的重点应该是与病毒共存，而非保持零病例。”

完整报道，请翻阅2021年12月24日的《新明日报》。