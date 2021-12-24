带男友回家过夜受查 女佣送回中介途中失踪10小时

被指带孟加拉男友回雇主家过夜，女佣接受人力部调查，被送回中介时却金蝉脱壳，疑与男友私奔！女佣上了中介公司订的私召车后，中途称有东西忘了拿，让司机回到人力部大楼，然后下车就跑，失踪10小时后才自行回到中介所。

《联合晚报》早前报道，一名女佣到新雇主家工作三个星期，就被发现原来每天晚上都会悄悄开门让孟加拉籍男友上门，到自己房间共度春宵。一日两人睡过头，雇主去叫醒她时，才赫然发现房间里睡着一个只穿四角裤的陌生男子，惊而报警。

雇主王女士（34岁）透露，事发之后女佣就被送回中介处。她说：“女佣本月8日（12月）离开我家，当时我们也检查了她的行李之类的，之后就再也没有她的消息。直到昨天早上，人力部突然来电说她逃跑了，包括中介公司在内，没有人能联系得上她。”

据王女士了解，女佣昨天早上必须到人力部接受问话，中介公司于是花钱托人把她送到人力部。女佣在等候区等着时，她的孟加拉男友竟然陪伴在侧，但后来工作人员指出女佣不该带男友进入等候区，男友才离开。

问话结束后，女佣在人力部工作人员陪同下上了中介公司预定的私召车。谁知过了一会儿，中介公司竟收到司机来电，说女佣声称忘了拿东西，要求折返。回到人力部后，女佣下了车便跑，没有再上车。

王女士说：“种种迹象显示她就是逃跑了，而且很可能是和她的男友在一起。她简直猖狂得不可思议。”

女佣失联了大约10小时候，王女士终于接获中介的电话，称她已自行回到住处，这才松了一口气。

完整报道，请翻阅2021年12月24日的《联合晚报》。