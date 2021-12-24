资料输假网站 女大生失2万

真假难辨！诈骗集团再出新招，相信利用改号欺诈（spoof）方式，令这些诈骗短信出现在银行发送短信给顾客的平台里，女大学生不疑有诈点击短信上的链接转到假银行网站输入资料，几个小时后在同个平台接到真的银行短信通知，指有人更换她账户绑定的电话号码，才发现户头里的2万元已被转走。

这起事件发生在上周五（12月17日）中午12时许，家住在巴耶利峇弯（paya lebar crescent）的刘女士联系上《联合晚报》，讲述女儿受骗的经过。

刘女士（47岁，荷官）表示，当时女儿突然收到来自“OCBC”的短信，通知她的账户内要添加一名收款人。

“由于发出这条短信的平台显示是‘OCBC’，以往女儿也在这个平台下接收到真的银行短信，因此她也未曾多想，立刻点击短信中的链接查看情况。”

她指女儿通过链接来到假的银行登录界面，但该界面十分逼真，一般人辨不出真假，信以为真的女儿立即输入用户名和密码登录假网站，还按照要求输入了一次性密码。

谁知同天下午4时多，女儿在同个平台下，收到了真的银行发来的提醒短信，指有人更换了银行账户绑定的电话号码，过后甚至再发短信来称电话号码已经更换成功。

“女儿是在5点多查看手机时，才看见这些短信，她立刻冲到银行去，可是当时为时已晚，她发现户头里内2万元积蓄早已被转走。”

刘女士说，银行目前仍在跟进此事，不过职员告诉她或很难追回钱，她已陪同女儿去报警。

完整报道，请翻阅2021年12月24日《联合晚报》