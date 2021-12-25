38载晚报长廊尽处 谢谢读者一路伴随

淡滨尼地铁站外的报摊，昨天（12月24日）下午3时左右已有10多名公众排队，耐心等候最后一期的《联合晚报》送抵。

创刊于1983年3月16日的《联合晚报》，与读者相伴走过38年后，在今年平安夜写下完结篇，推出40页的纪念珍藏版，也随报赠送一个纪念口罩。

虽然是最后一期，但封面标题避开了煽情的文字，简单精要地写道——“本报明起停刊 回望38载 谢谢有你”。

设计封面的《联合晚报》编辑主任黄鸣慧受访时说：“晚报多年来能够如此精彩，是因为有一群人在背后支持。因此，晚报最后一期，我们认为应以读者为主角。”

为此，她找出了200多张读者在不同场合阅读《联合晚报》的档案照，并从中精选数十张，组成温馨的封面图集，也象征着《晚报》这些年来与读者密不可分的关系。

并入新明整合资源并扩大内容

传统纸媒市场受数码冲击萎缩、本地华文媒体人才有限，面对越来越不利的环境，新报业媒体华文媒体集团今年宣布将《联合晚报》并入《新明日报》，整合资源并扩大内容，更有效地为读者服务。

合并将在明天（26日）生效，《新明日报》将吸纳晚报的一些元素，继续反映民生、贴近民情，为读者提供最及时的新闻和生活资讯。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨天在面簿发文说：“和许多国人一样，《联合晚报》也陪伴我度过不少欢喜悲伤的岁月。感谢晚报一路来陪伴一代又一代的新加坡人成长。”

“我深信，结合了《联合晚报》以及《新明日报》的实力，未来晚间报纸的内容将会更精彩。”

先后在《联合晚报》和新闻中心工作六年的记者余忠达分享为晚报冲线的最后那段日子，令他印象较深刻的是处理狮城商涉英国杀妻案。

他说：“我们那天下午1点截稿，12点半左右才得知这起案件。大家立刻分工合作，查资料的查资料，写稿的写稿，发挥团队合作精神，我会想念这种全组人一起冲线的感觉。”

新闻中心社会与法庭组主任谢莉璇也说：“以前接近晚报截稿时，我会催记者赶紧交稿，今天有种不舍的感觉，希望截稿时间永远不会到。”