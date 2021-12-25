通过专业认证课程 提高装修业水平形象

装修同业商联会旗下学院今年推出专业装修从业员认证课程，目前已帮助该领域400名从业员提升技能。认证课程为期七周，每周一堂课，学员必须通过考试才能获得认证。

装修行业从业员如今可通过新推出的专业认证课程，学习项目管理、监工、选材、顾客沟通等多方面的知识，获得更好的职业发展与培训。目前已有约400人完成这项课程并获认证。

为提高本地装修业的专业水平，新加坡装修同业商联会旗下学院今年推出专业装修从业员认证课程，帮助该领域从业员提升技能。

这项专业认证课程为期七个星期，每个星期一堂课，学员必须通过考试才能获得认证。课程以线上的方式进行，负责授课的都是业内的专业人员。与其他装修业相关课程不同，这一认证课程涵盖的范围更广，内容包括建屋发展局的各项装修规定、工地安全、顾客沟通技巧、监工事项等。

新加坡装修同业商联会会长陈锦龙受访时说，专业认证课程有助提高本地装修业服务水平与专业形象，从而吸引更多本地人才加入这一行业。

“许多人认为装修业的门槛较低，谁都能够进入这一行业。不过，装修也是一门专业，我们希望通过这项课程，提高从业员的技能与知识水平，他们日后能为自己的客户提供更好的服务。”

每名完成课程的从业员会有自己的认证编号，客户可透过商联会的网站查看他们所雇的装修人员是否获认证。“客户可以区分哪些从业员是有认证的，哪些没有，这对他们来说也是一种保障。”

每两年推出一次进修课程继续培训已获认证从业员

陈锦龙说，装修业日新月异，商联会下来每两年将推出一次进修课程，让已获认证的从业员能继续接受培训，掌握新技能。同时，商联会也将从明年起推出更多装修相关课程，让从业员持续学习。

从事装修业10多年的林德友（41岁，总经理）在今年7月完成课程并获得认证。林德友的工作内容包括工程监督、项目管理、与客户沟通等，因此必须对装修工程的各个层面有所了解。

林德友说，装修业缺乏明确以及有系统的培训，因此这项专业认证课程是个很好的管道，让装修行业从业员能掌握这一领域所需的相关知识与技能。

“虽然我从事这一行已经那么多年，课程的大多内容我都懂，但我还是学到不少新知识，如怎么更好地计算工程时间表等。”

他认为，这项专业课程对刚入行的从业员尤其有帮助，能够让他们更快上手。

与其他装修业相关课程不同，这一认证课程涵盖的范围更广，内容包括建屋发展局的各项装修规定、工地安全、顾客沟通技巧、监工事项等。