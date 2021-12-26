马赛地冲撞五车 私召车司机枉死

疑飙车酿车祸，马赛地冲撞5车，一辆私召车首当其冲，司机枉死。

《新明日报》日前报道，致命车祸发生于本月23日晚上11时许，地点是在淡滨尼10道前往巴西立12通道方向的交界处。事故涉及四辆车子、一辆德士及一辆电单车。一辆红色马赛地失控横冲马路，直撞一辆白色轿车，59岁司机送院伤重身亡。

据了解，肇祸的马赛地事发前曾被拍到与另一辆车在路上飞驰，速度极快，相信在飙车。

另外与，本报也探悉，事故中丧命的是59岁的黄文顺（音译），生前是一名画家，曾开班授课。

陈军荣（左）曾经得到黄文顺不少指点与帮忙。（受访者提供）

民俗学家陈军荣（67岁）曾是黄文顺的学生，他受访时告诉记者，自己于2010年想重拾画笔，透过朋友介绍，才与死者结识。陈军荣形容说，死者是一位和蔼的老师，总会在旁耐心指导，让他受益良多。

“2014年，我有机会去北京开画展，他也给予了协助，让画展成功举行。我之后在新加坡举行的画展，也因为有他的指导，才顺利完成。”

陈军荣说，死者有二三十年的绘画经验，疫情暴发前多数在家教画画，或上门授课。不过，由于疫情影响了生计，黄文顺去年5月放下画笔，改当私召车司机，岂料在车祸中枉死。

“我接到他过世的消息后感到很震惊。由于我目前正在办画廊，上个月还跟他说，希望他能过来帮忙，当时他也答应了。没想到，画廊还没装修好，他就过世了。”

警方受询时证实，一名59岁的男司机在昏迷的情况下被送往医院，之后伤重不治，另外，四名年龄在22岁至38岁之间的男子在意识清醒的情况下被送往医院。33岁男司机因涉嫌危险驾驶导致他人身亡而被捕。据了解，司机事发前喝酒，案件件目前在调查中。

完整报道，请翻阅2021年12月26日的《新明日报》。