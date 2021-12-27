卫生部：重症及死亡比率较德尔塔低 奥密克戎病例今起可居家康复

根据卫生部文告，奥密克戎冠病病例将根据临床症状，被安排加入居家康复计划，或在社区护理设施康复。已接种疫苗或未满12岁的患者须隔离10天，未完成接种者隔离14天。卫生部也说，鉴于奥密克戎的传播性和我国社会的开放性质，下来数周预计将出现更多社区病例，病例也会迅速成倍增加。

卫生部调整对奥密克戎变种毒株的应对方式，感染奥密克戎的冠病患者今天起无须一律送往指定设施隔离，而是按照目前应对其他变种毒株的条例，根据病况和接触程度加以区分。

卫生部昨晚（12月26日）发文告说，根据全球目前对奥密克戎变种毒株最新的数据和抗疫经验，我国预计会出现比德尔塔更多的病例，但重症和死亡的比率将比德尔塔来得少。这是因为奥密克戎的病症较不严重，冠病疫苗和追加剂也能提供一定的保护作用。

因此，当局调整处理奥密克戎冠病病例的方式。今天起，处理奥密克戎冠病病例的默认方式不再是在指定设施隔离。与目前对其他冠病病例的处理方式一样，身体不适和出现冠病症状的奥密克戎冠病病例将根据临床症状，被安排加入居家康复计划，或在社区护理设施康复。已接种疫苗或未满12岁的患者须隔离10天，未完成接种者隔离14天。

身体无恙但检测呈阳者则应在首72小时留在家中，避免与他人接触。在72小时后，如果ART检测呈阴，便可恢复自由活动。如果期间感到不适，例如发高烧或气喘，应立即求医。

与确诊奥密克戎病患密切接触者将接到为期七天的健康风险警告。他们在这七天里只要进行抗原快速检测（ART）自检，结果呈阴便可出门。

此外，相关的接触者追踪工作也调整，以家人自行申报，使用合力追踪等数码工具，以及密切控制医院、疗养院、社会及家庭发展部安老院和学前教育中心等高风险场所为主。

卫生部说，上述调整将让我国把医疗资源集中在重症病例和保护高风险场所。“这也让我们回到以单一、精简的方式应对冠病，无须根据不同的冠病变种毒株作区分。这将让实地运作和遵守准则更方便。”

截至12月25日 本地共出现546起奥密克戎病例

截至本月25日，本地一共确诊546起奥密克戎病例，其中443起为境外输入，103起为本土传播。

根据卫生部文告，单是上周，本地就有13起无关联的奥密克戎社区病例，以及78起同其他病例有关的社区病例。

全球目前有超过110个国家已发现奥密克戎毒株，这些国家主要集中在非洲和欧洲。卫生部说，根据目前对这些地区疫情的观察，奥密克戎毒株比其他变种毒株的传播力更高。

目前数据显示，感染奥密克戎毒株的病患住院和患上重症的风险比感染德尔塔毒株的病患低。卫生部说，本地目前尚未有奥密克戎病患需要进入加护病房或供氧，不过这可能与大多数病患年纪较轻和都已完成疫苗接种有关。

卫生部也说，国外研究初步估计，接种两剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗，可使有症状的奥密克戎毒株感染风险降低约35％。如果已经完成接种追加剂，风险降低的幅度可进一步扩大至75％。

卫生部强调，目前仍须推动疫苗追加剂的接种计划，让公众能获得更好的保护。

由于奥密克戎变种毒株已在全球更大范围内传播开来，我国也放宽对博茨瓦纳、伊斯瓦蒂尼、加纳、莱索托、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、南非和津巴布韦的旅游禁令。这10个国家将按我国的风险分级系统，归入第四级别国家和地区名单。

卫生部说，鉴于奥密克戎的传播性和我国社会的开放性质，下来数周预计将出现更多社区病例，病例也会迅速成倍增加。

“这是我们为了能与冠病共存而必须再次经历的过程……我们寻求大家的合作与谅解，一同撑过接下来一两个月的一波奥密克戎疫情。”

我国更新防疫措施

● 今天起，奥密克戎病例不再送往指定护理或隔离设施，可居家康复，处理方式与其他社区病例一样。

● 明年1月15日起，未接种冠病疫苗员工不能再凭活动前检测结果进入工作场所。已接种至少一剂疫苗的员工则宽限至1月31日。

● 政府将向企业派发多一轮的免费自助抗原快速检测仪。

● 明年2月1日起，完成疫苗接种将成为批准或授予新长期准证、工作证件和永久居留权的条件。更新现有工作证件也须出示疫苗接种证明。

● 解除对多个非洲国家的旅游限制，过去14天到过这些国家的访客允许入境和过境我国。