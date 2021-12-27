出现奥密克戎感染群 一酒吧前天起停业10天 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 发布 / 2021年12月27日 5:00 AM 出现奥密克戎感染群的酒吧The Vinyl Bar从圣诞节当天起停业10天。该感染群的首名病患本月14日通过疫苗接种者旅游通道从美国抵境。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 出现奥密克戎感染群的酒吧The Vinyl Bar前天起停业10天，除了染病的员工，其他职员将在今天进行另一轮冠病检测。根据卫生部前天的文告，有10起奥密克戎病例与位于里峇峇利路266号的The Vinyl Bar有关。该感染群的首名病患（280860号）本月14日通过疫苗接种者旅游通道（VTL）从美国抵境。他入境当天的检测结果呈阴性，但18日的检测发现染病。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 联合早报 卫生部 里峇峇利路 奥密克戎 两机构签约合作推进医疗领域采用人工智能 早 数码