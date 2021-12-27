出现奥密克戎感染群 一酒吧前天起停业10天

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来自 / 联合早报

文 /
陈可扬

发布 / 2021年12月27日 5:00 AM

出现奥密克戎感染群的酒吧The Vinyl Bar从圣诞节当天起停业10天。该感染群的首名病患本月14日通过疫苗接种者旅游通道从美国抵境。（蔡家增摄）
出现奥密克戎感染群的酒吧The Vinyl Bar从圣诞节当天起停业10天。该感染群的首名病患本月14日通过疫苗接种者旅游通道从美国抵境。（蔡家增摄）

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出现奥密克戎感染群的酒吧The Vinyl Bar前天起停业10天，除了染病的员工，其他职员将在今天进行另一轮冠病检测。

根据卫生部前天的文告，有10起奥密克戎病例与位于里峇峇利路266号的The Vinyl Bar有关。该感染群的首名病患（280860号）本月14日通过疫苗接种者旅游通道（VTL）从美国抵境。他入境当天的检测结果呈阴性，但18日的检测发现染病。

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