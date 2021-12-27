出现奥密克戎感染群 一酒吧前天起停业10天

出现奥密克戎感染群的酒吧The Vinyl Bar前天起停业10天，除了染病的员工，其他职员将在今天进行另一轮冠病检测。

根据卫生部前天的文告，有10起奥密克戎病例与位于里峇峇利路266号的The Vinyl Bar有关。该感染群的首名病患（280860号）本月14日通过疫苗接种者旅游通道（VTL）从美国抵境。他入境当天的检测结果呈阴性，但18日的检测发现染病。