本地未接种员工减至5万2000人

不包括自雇人士，本地98％的劳动人口已接种冠病疫苗。约5万2000名员工仍未接种，其中仅一小部分是出于健康原因。

劳资政伙伴是在昨天（12月27日）更新的工作场所冠病疫苗接种指导原则中，透露以上截至12月19日的数据。这相较于本月5日的约7万5000人，减少了约三成。

未接种员工当中，约6700人是60岁及以上的年长者，他们若感染冠病，出现重症或死亡的风险非常高。

卫生部前晚宣布，从明年1月15日起，未接种疫苗的员工即使活动前检测结果呈阴，也不可进入工作场所。

根据人力部网站上发布的最新指导原则，1月1日至14日间，未接种员工仍可在取得阴性检测结果后进入工作场所，并须自行承担检测费用。

不过，从15日起，只有完成接种、证实因健康理由无法接种，或是过去180天内从冠病康复的员工，才能返回工作场所。至于已接种至少一剂疫苗、但尚未完成接种的员工，当局将予以宽限，让他们最迟在1月31日完成接种。在那之前，他们仍可凭阴性检测结果进入工作场所。

指导原则指出，传染力更强的奥密克戎变种毒株出现后，再加上德尔塔毒株，使人们感染冠病的概率显著提高。未接种员工若染病，未来数月将对医疗资源造成巨大压力。

不过，劳资政伙伴意识到有必要尽量维持商业活动，以保障人民生计。“完成接种的劳动队伍能更安全地运作，对员工生命的风险也明显较低。我们必须做好准备采取更有力的措施，以保护因健康理由而无法接种任何疫苗的人。”

作为本地最大的雇主，公共服务署受询时说，约99％公务员已完成接种，许多人也已在接种追加剂。因健康理由无法接种信使核糖核酸（mRNA）疫苗，该署强烈鼓励他们接种近期列入全国疫苗接种计划的科兴疫苗。

至于极少数符合条件但尚未接种的公务员，公共服务署会继续与他们接洽，了解他们的疑虑，并劝请他们在必要时寻求医生的意见。

根据指导原则，员工若因健康理由无法在全国疫苗接种计划下接种，仍可回返工作场所，但雇主应考虑安排这些员工在家办公，或调整他们的工作岗位。

针对无法居家办公的未接种员工，新条例1月15日生效后，雇主可适当调整他们的工作岗位、要求休无薪假，或在别无选择的情况下终止聘约。在这种情况下解雇无法回返工作场所履行职务的员工，不会被视为不当解雇。其实，有关休无薪假和解雇的规定，在更早10月份的劳资政指导原则中已有列明。

一名未接种的行政兼会计人员（50多岁）受访时坦言，昨早从老板那里得知新条例时，既惊讶又失望。“我一直非常照顾健康，没想到政府把我们这一小群人逼到墙角，只能选择打针或失去工作，感觉这样的处理很不人性化。”

她说，与老板相识多年，对方没有要求她去接种疫苗，但对她接下来打算怎么做表示关心。由于工作性质无法居家办公，她只好开始安排接种事宜。