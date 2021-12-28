儿童打疫苗首日3300人接种 明年1月5日起开放让小一至小三生注册

根据教育部文告，七个儿童疫苗接种中心首日运作顺利，其余八个中心明年1月投入运作。明年在教育部小学和回教学校就读小一至小三的学生可从1月5日起注册接种，而其他五岁至八岁孩童可从1月6日起，通过全国预约系统注册接种。

五岁至11岁儿童冠病疫苗接种计划昨天正式启动，有3300名明年就读小四至小六的学生接种第一剂疫苗。

根据教育部昨晚（12月27日）发的文告，七个儿童疫苗接种中心首日运作顺利。随着其余八个儿童接种中心在明年1月投入运作，当局将逐步开放更多接种名额，让明年在教育部小学和回教学校就读小一至小三的学生从1月5日起注册接种。

其他五岁至八岁孩童可从1月6日起，通过全国预约系统注册接种。接种中心也将逐步扩大运作，每天接受更多接种预约。

教育部长陈振声昨晚在面簿发文说，注册接种的学生人数正稳步增加。他极力鼓励家长和监护人在收到邀请孩子接种的手机短信时，为符合条件的孩子注册接种。

不少顺利预约到首日接种时段的家长，大多是在上周三（22日）收到邀请短信后，就立即上网为孩子预约。由于上周末是圣诞节，一些家长昨天补假，在接种中心上午8时开放前就抵达，在外排队等候。

《联合早报》记者昨早7时45分到白沙伊莱雅民众俱乐部的儿童接种中心时，等候区已有八名孩童。

排在最前的艾莎星（11岁）就读百惠小学，她的父亲苏克文德星（45岁）从事海事业，是首批接种疫苗的前线人员之一。

艾莎星害怕打针，但后来发现接种疫苗没有想象中那么痛。她看到哥哥早前接种辉瑞疫苗，并没出现副作用，因此放心不少。

全国职工总会助理秘书长、先驱区议员郑德源昨天也陪同女儿郑慧（11岁）到淡滨尼天地的接种中心打疫苗。他受访时透露，整个过程不到45分钟，工作人员和护士都非常热心，让小朋友感到安心。

不过，也有孩童因害怕打针哭个不停，须由家长抱着让医护人员接种。

位于武吉班让的信佳—凯秀民众俱乐部儿童接种中心，昨早有孩童挣扎了约15分钟，须由三名医护人员和医生安抚情绪，才顺利完成接种。

负责该中心的康盛医疗专科诊所医生林志勇说，遇到孩子哭闹时，受过儿科培训的医护人员会立即安抚他们的情绪，并在家长或监护人的协助下转移他们的注意力。他也说，截至昨天中午，该中心没有孩童在接种后的30分钟观察时间里出现不良反应。

儿童登记后须量体重 若出现不良反应按体重配药缓解

七个儿童接种中心昨天首次投入运作，登记和接种过程大致顺畅。孩童一抵达中心就可立即登记并测量体重，几乎无须等候。一旦儿童在接种后的30分钟观察时间内出现不良反应，医护人员会根据儿童的体重来配药缓解不良反应。

据了解，多数中心首日最多只为500名孩童接种，待运作稳定后将增至每日1000名。

不过，有接种中心负责人预计，下来数月除了应付五岁至11岁儿童的接种工作，还会有更多成年人施打追加剂，因为大部分12岁至39岁年轻人都在今年8月之后接种第二剂疫苗。

负责管理后港民众俱乐部接种中心运作的朱国忠透露，该中心目前只开放三个成人接种隔间，预计每天能为200名成年人施打疫苗，另有七个接种隔间专为儿童而设。为应付儿童接种工作，负责该接种中心的MinMed集团已增派额外50％人手。（王嬿婷支援报道）