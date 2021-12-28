“冠病骑士”凝聚社区

今年1月成立的Central Roadies Singapore脚踏车队原本只是社区居民自发组织的车队，传开来后吸引了来自包括黄埔、后港，甚至蔡厝港的居民参与。召集人陈子安笑说，车队的成员都自称是“冠病骑士”，因为多数是因为疫情才开始骑车的。

在组屋顶层教居民骑车、换轮胎，还每星期相约组队骑行......一支原本只有四五名居民自发组成的脚踏车队，一年来不断壮大，现在已成为一个150多人的群组。

今年1月成立的Central Roadies Singapore脚踏车队是由大巴窑峰（Toa Payoh Crest）四座组屋的居民组成。

住在第130B座的召集人陈子安（35岁，财务人员）说：“我们这个社区有四座新组屋，大家搬到这里还不到五年。透过居民联系网的脚踏车群组，我们发现有些居民想学骑车，还有一些不敢骑上马路，所以几名居民便展开周末教学。”

“我们不定期在多层停车场的七楼教两三个小时，只要大家需要，我们就教，同时也分享维修脚踏车的简单技巧。”

陈子安笑说，车队的成员都自称是“冠病骑士”（Covid Riders），因为多数是因为疫情才开始骑车的。

“我以前每周都打篮球，但疫情下经常无法打球，所以我一直在找替代方案。去年10月注意到有几个邻居骑公路车，我和太太于是也转为骑脚踏车。太太一年内换了三种车型，从折叠脚踏车，到登山车，再换成更轻巧的公路车。”

原本只是社区居民自发组织的车队，传开来后，吸引了全岛150多人参与，包括来自黄埔、后港，甚至蔡厝港的成员，年龄从16岁至40多岁不等。

陈子安说：“有个住在蔡厝港的16岁中学生，趁假期由爸爸特别载到大巴窑与我们会合。还有一名队友因定期骑车，一年内体重从95公斤减到84公斤。”

车队每星期至少组织两次外出骑行，分为五人一组，周末早上甚至从凌晨4时就开始。陈子安说：“这一年来，车队凝聚了我们的社区，也让我们爱上新的运动方式。”