峇淡度假屋遭强拆 狮城苦主12万元泡汤

峇淡岛度假村房屋遭强行拆除风波，有狮城苦主申诉，12万3000元买下单位，如今打水漂。

《新明日报》日前报道，涉事的度假村是位于印尼峇淡岛的Indah Puri Golf Resort，该项目近期转换业主，本月中旬就有工人驾着重型拆卸机器到场拆屋。

其中一名苦主郭美眉（80岁）受访时表示，其中一个受影响的单位属于她弟弟名下，一直由她在负责打理。

她说，弟弟在印尼做生意，于1991年买下这个度假屋，偶尔过去峇淡岛游玩时才会入住。当时，度假屋的租赁期为25年，购买时也承诺说，2018年到期后可以续租多20至25年。

“2017年时，我们曾与业主开会，当时提出更新的费用为2500元，我们对这个价格也很满意。孰料，到了2019年10月，我们突然收到通知，指更新费用为15万元，这比当初购买的价格还要高。”

另一方面，根据《海峡时报》报道，发展商代表律师曼加拉·马努隆透露，发展商已让住户免费居住3年，已算非常宽容。另外，他们事先也已发出律师信及警告信。

根据报道，外国人可以在印尼购买公寓，但不能购买有地房产，一般上他们会获得30年的租赁权，并可申请延长20年，随后业主也能在这50年的租约基础上，再额外申请延长30年。

完整报道，请翻阅2021年12月28日的《新明日报》。