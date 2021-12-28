新马VTL车票一票难求 请代购买票每张15元要100元

新马陆路VTL车票一票难求，有擅长抢票的网友推出代购服务，原本15元的车票如今翻六倍多至100元，需求依旧爆满！有曾请代购帮忙抢票的游子表示，为了能回家，车资涨10倍也愿意付。

随着早前航空和陆路VTL计划收紧，明年1月21日起出发的新马VTL车票也同样受影响，虽可继续售卖但配额会减半。由于Causeway Link在收紧前就卖完1月21日至31日这段接近春节的热门回乡车票，因此目前只剩下Transtar每日开卖的车票，而且各方向只有540张。

马国游子最关注的绝对是春节前从新加坡出发的车票，而在供不应求的情况下，每日释出的540张车票逾万人抢购，失望的人自然比成功购票的人多。

有网友就看准这个需求，在电商平台推出代购服务，称会帮无法买到票的民众每天一早去抢票，而每日可代购的名额有限，根据他有把握抢到的票数开放。网友并未在平台说明名额顶限，不过称如果没有代购成功，就会全额退款。

《新明日报》记者联系上一名早前通过此代购买了车票的林小姐。她透露，她是在用谷歌搜寻怎么买车票时找到这个代购服务，并买了1月21日的票。当时的代购价格才5元，也就是说包含15元的车票价，总共花了20元。

不过，昨天该网友的代购价格已经飙涨。若要请他代购今早开卖的1月26日车票，包含15元的车票价总计要100元，意即代购价是85元。

一名不愿具名的马国游子告诉《新明日报》，之前曾请对方帮朋友抢购1月23日的票，当时抢一张票已经要50元。她自己则需要请对方代购1月27日的票。

“不是人人那么有空天天蹲在那里等票买啊。我可以接受的最高价是150元。”

完整报道，请翻阅2021年12月28日的《新明日报》。