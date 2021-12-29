大熊猫宝宝很快与公众见面 每天亮相两次

大熊猫宝宝已经四个半月大了，在学怎么攀爬，还显露了调皮模样。一旦准备好，它很快就能跟公众见面，每天将亮相两次。

万态保育集团生命科学和营运副总裁兼首席生命科学官曾文豪兽医博士接受《联合早报》访问时透露，幼崽现在和妈妈嘉嘉住在一个不对外开放的区域。接下来，当嘉嘉到展区时，幼崽会待在对外展示的“幼儿房”里，公众每天有两次机会可看到它。

至于具体何时能和大熊猫宝宝见面，万态保育集团先卖个关子，待时机到再公布。

曾文豪说，当幼崽的运动技能进一步成熟，能够进入展区后，它将共享嘉嘉的所有生活空间。“幼崽进入展区前，饲养员会彻底检查环境，确保没有潜在的危险处。”

位于河川生态园的大熊猫竹林展区占地约1500平方公尺，另有约450平方公尺大的不对外开放的工作区，当中包括“产房”和“幼儿房”。

曾文豪说，大熊猫宝宝一般会在一岁半到两岁时离开父母，之后就需要有单独的住处。集团会在幼崽一岁半时，开始筹备把它送返中国的事宜。至于需要接受哪些训练或饮食调整，集团会在靠近送返日期时与中国大熊猫保护研究中心商讨。他也提到，让大熊猫凯凯和嘉嘉继续留在我国的讨论仍在进行中。

凯凯和嘉嘉来新加坡的安排，始于2009年。当时新中两国正迎向建交20周年，时任中国国家主席胡锦涛在访新期间与我国总理李显龙，共同见证新加坡野生动物保育集团和中国野生动物保护协会签署10年大熊猫保育合作研究项目。

大熊猫宝宝名字今天揭晓

两只大熊猫2012年抵新，2015年首次交配。尝试了七年，嘉嘉终于在今年8月14日诞下宝宝。根据协定，凯凯和嘉嘉居住在我国期间所诞下的大熊猫属中国所有，两岁时必须回到中国。

大熊猫宝宝的名字将在今天召开的新中双边合作联合委员会（JCBC）年度会议上揭晓。