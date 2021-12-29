下周二起 公众可上网预约换新钞时段

农历新年将至，公众可从下周二（1月4日）开始，上网预约换新钞的时段。

金融管理局昨日发文告，鼓励公众在农历新年期间派发电子红包，这除了有助减少换新钞的人龙，也更环保。

若公众仍想派发新钞，星展银行、华侨银行、大华银行、马来亚银行、渣打银行和花旗银行都将实行预约制。

公众可从下周二起，登录这六家银行的网站预约，在选定的日期和时间段到银行领取新钞和“如新钞”（good-as-new notes），最早的领取日期是明年1月11日。

长者与残障者无须预约

每人只限一个预约时段，至于能不能允许他人代领新钞，不同银行的做法各异。星展银行允许他人代领，代领人须携带身份证、提款卡或转账卡并出示预约换钞的电邮证明。大华银行则不允许他人代领。

60岁及以上的年长者和残障者无须上网预约，他们可从明年1月11日起，直接到银行排队换新钞。不过，金管局还是鼓励他们提前上网预约，以避免人潮聚集。

星展银行的网上预约分两阶段，1月4日至9日之间预约的公众，可选择在1月11日至19日领取新钞；1月10日至17日间预约的公众，则将在1月20日至28日领取。

不想上网预约换新钞时段的公众，也可从明年1月11日起至31日，到星展银行分布全国45个地点的64台指定提款机，提取新钞和如新钞，提款机数量比今年多三台。

为避免长龙，使用提款机提取新钞的时段也从18天增至21天。每名银行客户只限提取新钞三次。

大华银行的客户，也可到遍布我国10个地点的20台提款机提取新钞。

银行公会鼓励公众利用PayNow派电子红包

华侨银行的客户可在1月4日至6日、11日至13日，以及18日至20日，上网预约换取新钞的时段。华侨银行也将调派多三成的职员到银行分行，应对农历新年前几个星期预计会增加的人流量。

另外，新加坡银行公会也发出文告，鼓励银行客户通过电子付款平台PayNow派发电子红包。公众使用PayNow派发电子红包时，还能在WhatsApp以及短信通知中加上新年祝语，一些也会附上设计精美的新年图案。一些银行也将推出优惠，鼓励客户派发电子红包。

金管局每年会发出超过1亿张新钞，以满足佳节所需。