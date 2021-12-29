玩家须在游戏里投入剧本中的角色，完成剧本的内容，并通过搜证、推理、演绎以及相互交流，来梳理案件的真相并找出凶手。很多年轻人都喜欢在工作学习之余玩一局剧本杀，拼脑力、比演技的同时也可以宣泄情绪，并且和陌生人组局也可以结识新朋友。

“因为每经历一个剧本，都像是体验了第二人生。希望顾客能在这几个小时内，沉浸式体验另一段人生。”

刚完成测本工作的黄温剑（19岁）解释自己所管理的“剧本杀”体验馆的店名“第二人生”的由来。

进入店内就能看到一整面墙的架子上摆满了玲琅满目的盒子，每一个精美的盒子都是一套剧本。此剧本为时下颇受年轻人喜爱的一种休闲娱乐——剧本杀。

剧本杀是一种推理性质的互动游戏，玩家须在游戏中沉浸式地投入剧本中的角色，完成剧本的内容，并通过搜证、推理、演绎以及相互交流，来梳理案件的真相并找出凶手。随着《明星大侦探》等综艺节目的热播，剧本杀店在中国大陆遍地开花，这两年本地也涌现了几间这样的游戏体验馆。

今年刚进入大学的黄温剑是新跃社科大学大一的新生，为“第二人生”剧本杀店的店长，其他三名合伙人也都是二十几岁的年轻人。

虽然接手这间店不足半年，但黄温剑已对店里近两百个剧本如数家珍，他表示除了普通的盒装本，店里还有一些限定及独家本，以及氛围感十足的演绎本。整体而言比较热门的类型还是找凶手的推理本。

黄温剑说很多年轻人都喜欢在工作学习之余玩一局剧本杀，拼脑力、比演技的同时也可以宣泄情绪，并且和陌生人组局也可以结识新朋友。谈起经营的初衷，黄温剑说：“最初是自己喜欢玩剧本杀，陆陆续续玩了有近百个本子，后来身边有很多朋友也想玩，但是没有资源或场地。”

尽管是一个求学阶段的尝试，但他表示会在兼顾好学业的同时，尽可能将“第二人生”办下去，之后也会选购英文剧本以面向更多不同源流的顾客。

“这里是一个互助友爱的大家庭，一些志同道合的人也会来打兼职工。可能有的人毕业了、有的人离开了，但他们能在这里留下一段美好的回忆，就足够了。”