超市数十推车弃盛港路旁排排放

把超市手推车当成自家推车，直接推到组屋旁排排放！盛港社区数十辆手推车被居民遗弃路边，形成另类奇景。

居民黄晓国（63岁）日前联系《新明日报》，申诉已多次在盛港河谷弯（Rivervale Crescent）一带的第150、156、182座组屋外看见数十辆超市手推车被列成一排，遗弃在路边草地。

“我住在第186座组屋，每天都路过这些地方，三天前就曾看见20多辆手推车被遗弃在第150座组屋前。”

据他提供的照片显示，组屋楼下堆放了20多辆手推车，一个个整齐排放，已经列成长长“车龙”，让人看了还以为是超市设置的手推车归还处。

黄晓国指出，这些组屋都在盛港河滨坊（Rivervale Mall）职总平价超市周围，相信光顾超市的顾客贪图方便，直接把手推车推到组屋楼下后再提着东西回家。

据估计，上述几座组屋距离超市约上百米至300米左右。

他也说，经常看见超市员工将手推车推回商场。“每次看工作人员辛苦把车推回去，不久后又有居民把手推车遗弃在相同位置，希望可以尽快找到更好的解决方法。”

职总平价：全岛日取回50至150辆

职总平价表示，全岛超市平均每天从外面取回的手推车从50到150辆不等。

发言人回复《新明日报》询问时说，手推车未归还或被抛弃是常年的问题，单在去年全岛接获3300起未归还推车的通报；今年首11个月则有4000起未归还推车的通报，这还不包括员工在超市附近找回的推车。

他说，除了在超市和推车归还处放置归还推车的告示外，他们也在超市内广播信息，并且与市镇会、社区、政府部门，甚至和合作伙伴新加坡行善运动理事会（SKM）合作，提高大众意识，让购物者可以负责任归还推车。民众若是找到抛弃的推车，可以通过一联通（OneService）应用举报，或是直接联络我们。”

完整报道，请翻阅2021年12月29日的《新明日报》。