VTL车票代购价高涨 巴士业者出招应对

有人开高价代购新马VTL车票，两家巴士业者出招应对，一家表示可作废这类代购票，另一家则缩短在虾皮平台购票后填妥购票表格的时间。

《新明日报》昨天（12月28日）独家报道，有人在供不应求的VTL巴士车票售卖上开发“新商机”，有擅长抢票的“枪手”在电商平台推出代购服务，包含15元的车票价在内，要价从原本的20元一路飙高到100元至150元，是票价的六倍至十倍。报道一出后引起各界关注，讨论不断。

其实，这并非《新明日报》首次揭露VTL车票代购现象。早在上个月底，《新明日报》就曾报道有人通过“小红书”等平台提供代购服务，但当时的代购费仅3新元左右，跟现在的百元相比可谓天壤之别。

汉达英达巴士私人有限公司（Causeway Link）副执行董事林镇芳接受《新明日报》访问时透露，确实在VTL开通初期，公司就已经发现有这类代购枪手趁机牟利，而公司更是迅速追踪到代购者。

“我们当时就发现有两起这样的事情，然后马上警告对方不可以这么做。我们过后也有发文提醒乘客，不要跟任何第三方购买车票，因为有可能因此受骗。”

林镇芳指出，公司已在社交媒体提醒大家，公司有权将未经授权出售的车票作废。

另外，目前唯一还在每天开卖新一天VTL车票的星运旅游（Transtar），车票天天秒杀。尤其公司每天早上10时左右会在虾皮（Shopee）平台开卖约180张车票，几乎都是一两分钟就抢光。

早前，在该平台成功买票的话，购票者有60分钟的时间填妥资料表格，不过购买自1月25日的票就改成30分钟。日前就有枪手买到虾皮的票后，就在网上“兜售”车票再填妥买家资料，相信这一举动能多少降低这类黄牛行为。

完整报道，请翻阅2021年12月29日的《新明日报》。