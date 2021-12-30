新中达成14项合作协定 七年来最多

我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在JCBC会后的记者会上指出，这些合作协议包括取得良好进展的传统领域，也涵盖后疫情时代的新机遇，反映出新中合作多年奠定的坚实基础与放眼未来的前瞻性。

在全球冠病大流行的逆风环境下，新加坡与中国达成的双边合作协定不减反增，创下七年来新高，彰显两国卓越双边关系与广阔合作前景。双方将在数码经济和绿色发展等领域探索新合作机遇，在后疫情时代建构更具韧性的经济和社会。

新中最高层级双边合作机制——新中双边合作联合委员会（JCBC）昨天（12月29日）下午召开年度会议。两国政府部门、企业和机构在会后签署14项谅解备忘录与合作协议，数量为2014年以来最多。

我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在JCBC会后的记者会上指出，这些合作协议包括取得良好进展的传统领域，也涵盖后疫情时代的新机遇，反映出新中合作多年奠定的坚实基础与放眼未来的前瞻性。

王瑞杰举例说，两国合作协议中，既有国际陆海贸易新通道等互联互通项目，也有区块链等数码化领域合作，以及在新中天津生态城打造“花园城市”等可持续发展项目，从而更好地应对后疫情时代的挑战。

“在后疫情时代，我们需要更有韧性、数码化程度更高、更依托科技与创新驱动的经济……今天签署的谅解备忘录具有这些前瞻性元素，是建立在我国的产业转型计划，以及中国的‘十四五’规划上。”

由于疫情关系，JCBC连续第二年以视讯连线方式召开会议，由王瑞杰和中国国务院副总理韩正共同主持。我国有多达14名担任政治职务者出席昨天的会议，其中包括10位内阁部长，占内阁成员的一半。中国方面则派出17名高级官员参会。

王瑞杰：希望安全重启两国跨境旅行

王瑞杰披露，他和韩正在JCBC前的双边会谈中，重申新中两国间的卓越关系，并回顾了两国在主要合作项目上取得的良好进展。他也向韩正介绍新加坡如何安全地重开边境，与主要航空伙伴恢复客运航班，并希望在中国重启跨境旅行时，我国能成为与中国恢复航空往来的首批国家之一。

王瑞杰说：“我很高兴地听到韩副总理表示支持新中依据各自的卫生协议，安全地重启两国跨境旅行，并支持双方官员就此加强讨论。”

据中国官媒新华社报道，韩正昨天在会上引述习近平说法，称新中两国为“近邻和伙伴”，“政治上相知互信，高层交往密切”。

他也表示，中国欢迎新加坡深度参与中国构建新发展格局进程，深入开展高质量共建“一带一路”合作，共同维护多边主义和自由贸易，加强冠病疫苗和药物研发生产等抗疫合作，积极拓展数码经济、绿色发展等领域合作。

新中两国今年保持高层面对面交流的势头。我国外交部长维文医生上半年两度访华，与中国国务委员兼外交部长王毅会面。王毅则在9月到访新加坡，与李显龙总理、王瑞杰和维文会谈。今年10月，李总理和中国国家主席习近平通话，双方重申新中两国的牢固关系，并对在绿色经济和数码经济等领域拓展合作表示欢迎。

维文昨天在记者会上以“保持相关连（relevance）”“与时俱进（updated）”和“互信（trust）”形容新中关系。他指出，身为城邦的新加坡在和庞大的中国打交道时，要不断思考如何能在对方的发展中保持相关连，确保双边合作与时俱进，并通过JCBC等合作机制维系长期互信关系。

始于2004年的JCBC，是新中之间的副总理级双边机制，其制度设计是在新中两国轮流开会，双方在会上全面探讨两国在贸易、金融、政府间合作项目等方面的进展，并确认新合作领域。

（记者是《联合早报》上海特派员）