每天两段会客时间 公众即日起可到河川生态园看叻叻

万态保育集团昨天发文告说，公众即日起可到河川生态园大熊猫竹林展区，透过玻璃窗一探叻叻每天的生活作息，包括玩玩具、学走路和睡觉等。

大熊猫宝宝叻叻今天（12月30日）起开始会客，公众可到河川生态园一睹它的萌样。

万态保育集团昨天发文告说，公众即日起可到河川生态园大熊猫竹林展区，透过玻璃窗一探叻叻每天的生活作息，包括玩玩具、学走路和睡觉等。

叻叻每天有两段会客时间，第一段是早上约10时30分，第二段是下午约3时30分。这两段时间和妈妈嘉嘉的喂食和运动时段一样，嘉嘉较能接受让叻叻离开她身边。

每段会客时间长约20至30分钟，依嘉嘉和叻叻的舒适情况而异。集团将在下来几周检讨和调整时间的长短。

叻叻的会客室正是它的“幼儿房”。墙壁有竹子的图案，地板铺上人造草坪，放在里面的益智玩具也裹着草坪。早在今年10月初，集团已开始让叻叻接触人造草坪，让它适应这种草坪的触感。叻叻起初碰到它时有些惊讶，但现在已习惯，甚至喜欢在上面睡觉。

叻叻是中国租借给我国的大熊猫凯凯和嘉嘉的下一代。凯凯和嘉嘉2012年抵新，2015年首次交配，尝试了七年，嘉嘉终于在今年8月14日早上7时50分诞下叻叻。

大熊猫幼儿房玻璃窗的贴纸拆除后，公众就能一探叻叻的萌样。（萧紫薇摄）

取名投选活动吸引6万4000余人参与

叻叻是只雄性大熊猫，昨天满138天，重约9.62公斤，身长约79公分，24颗乳牙慢慢长出。

它出生后，万态保育集团广邀大众为这只大熊猫宝宝取名，10天内收到超过3万7000个建议，后来选出五个名字——宏宏、叻叻、新乐、新阳和新缘，让公众投选。投票活动上个月7日截止，吸引超过6万4000人参与。

命名评审团由万态保育集团副主席、国会议长陈川仁担任主席，成员包括来自学术界、中国驻新加坡大使馆、相关政府机构和万态保育集团的代表。命名过程中，评审团咨询了中国相关机构，也检查了全球数据库确保名字独特。

以上五个名字中，叻叻最受青睐，超过3万1000人把票投给叻叻。

我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰和中国国务院副总理韩正昨天在新中双边合作联合委员会（JCBC）会议上，共同揭晓了第一只在本地诞生的大熊猫宝宝名字。

王瑞杰之后发面簿贴文说，叻叻的出生象征了新加坡和中国友情的延续（renewal）和未来。他希望明年能以面对面的形式在我国举办JCBC会议，而韩正和代表团届时可到河川生态园探望叻叻。“到时，叻叻应该更大更可爱了！”

负责照顾大熊猫的万态保育集团动物护理员郑婷妮说，建造幼儿房是要为叻叻提供一个安全有趣的会客空间。会客之余，它都待在嘉嘉身旁。叻叻和嘉嘉正在适应越来越长的分离时间，而饲养员会根据观察调整它们的日常生活，确保它们健康，没有出现任何因压力引起的行为。

叻叻现已四个半月，还是非常依赖嘉嘉和母乳，但已开始尝试吃竹叶和竹笋。它对周遭事物好奇，也享受独处的时光。

叻叻将在两岁时送返中国参与熊猫繁殖计划。万态保育集团会在叻叻一岁半时，开始筹备相关事宜。让凯凯和嘉嘉继续留在我国的讨论仍在进行中。