邢慧君从事的是建筑设计行业。2014年还在念大学时，她和一组同学通过社区活动结识本地杂技团Bornfire，并与杂技团成员合作，为他们设计分享杂耍艺术的活动空间，也因此爱上杂耍艺术。

与杂技团的一次邂逅，让邢慧君（30岁）与杂技结下了不解之缘。

邢慧君从事的是建筑设计行业。2014年还在念大学时，她和一组同学通过社区活动结识本地杂技团Bornfire，并与杂技团成员合作，为他们设计分享杂耍艺术的活动空间。

“我以前从不知道本地还有这样免费参加的兴趣小组，更不知道还有杂耍艺术。在出席介绍会后，我回去的次数越来越频密。他们在角落里有个装满杂耍道具的大箱子，可以任意试玩。好奇心驱使我不断回去尝试所有的新道具。我就像个踏进糖果店的小孩。”

邢慧君在杂耍方面没有任何经验。但她在杂技团认识了其他杂耍表演艺人，并向他们学习龙棍、抛棍、扯铃等技艺。

“较难掌握的是倒立平衡、翻跟斗和大铁环。这些技术需要很好的身体和空间意识，身手也要矫捷。而且我起步晚，动作方面也缺乏经验。”

邢慧君甚至曾怀疑，自己能不能把杂技练好。为了提高训练成效，她为自己制定了平日晚间的训练时间表，到了周末就把时间用在更长、较具探索性质的训练上。为了训练，有时得牺牲和亲友在一起的时间，但她说，时间吃紧也鞭策她好好利用在训练场地的每分每秒。

邢慧君目前已参与约10场Bornfire的演出。除了表演，她也负责过编排、物流、前台协调、演员协调等工作。她说，筹备演出虽然也有压力，但能让她暂时从工作上的烦恼抽离。

制作一台戏给了她不用在意他人眼光就能说故事和表达情感的舞台，在杂技团的日子也让她见识到如何通过杂耍，在不同的群体之间搭建桥梁。