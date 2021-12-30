夫妻请人代购一对VTL车票 愿付500元返马见骨肉

“爸爸，你什么时候回来？”在新山的孩子不断问着这一句话，让两年没回家的游子夫妻不惜出价500元，盼能买到一对回乡过年的票与孩子团聚。

《新明日报》连日报道，新马VTL车票非常抢手，尤其接近农历新年期间的，每天开票都秒杀，数不尽的游子们每天都得经历一波希望与失望，而此时也有擅长抢票的“枪手”在电商平台开出高价提供代购服务，引起热议。

其实，在平台上除了有代购者开价，也有在寻求代购的人出价。目前，在Carousell上的最高出价，就是一名在狮城的马国游子，希望以500元买到一对在1月28日到31日任何一天从新加坡出发的VTL巴士车票。

这名不愿透露姓名的游子接受《新明日报》访问时说道，会这么急切想回新山家，除了已经两年没有回去，更因为家里还有年幼的孩子在等着他和太太回去。

身为人父的游子无奈地表示，这阵子从没放弃抢票但运气总是不如别人，随着能买到票的日子越来越少，内心也越来越急切。

“如果你试过连续一星期一早爬起来，买票也买不到，连购票网站也进不去，你就会明白我现在的心情。”

游子接着提到，他深知出价请人代购不是一个好的做法，但每每想起孩子的提问，内心的复杂情绪，让他不得不尝试这么做。

“每次孩子问，爸爸什么时候回来？我都不懂怎么回答……我只能尽我最大的努力，想办法陪孩子过个年。这是孩子的要求，我想尽我所能满足孩子。”

这名游子也说，一对票500元是他的底线了，而他也是迫不得已才决定求助他人帮忙抢票。说起这个出价，他这么说：“要别人付出也要得到相应的回报。”

游子今早（12月30日）告诉记者，已花这笔钱找到人替他买票，虽然知道不应这么做，但回家心切唯有出此下策。

完整报道，请翻阅2021年12月30日的《新明日报》。