不满被催促付款 男子暴打德士叔

男子说要用NETS付钱，却拿手机当卡“刷”，不满德士司机催促，竟将对方暴打一顿。

打人的杰拉德（29岁）事后遭到逮捕被控，认罪后被判坐牢29天。

根据案情，受害的陈姓德士司机（60岁）在2019年11月1日凌晨3时左右，从裕廊一带阿连纳乡村俱乐部（Arena Country Club）接了被告和另两名乘客。

抵达目的地后，被告说要用星网转账服务付款（NETS）付钱，但他没拿出提款卡，反而一直拿手机往机器“刷”。

德士司机看不下去，多次提醒说拿出提款卡，被告依然不听，司机心急催促，结果惹来被告不满，挑衅司机下车打架。德士司机当时火大，下车后惨遭被告暴打。

被打后，司机要报警，但被告把手机打飞，还趁司机捡起手机时，往臀部补了一脚。

附近一名居民被吵醒，目睹整个过程，帮德士司机报警。司机事后就医，除了鼻青脸肿以及胸口有淤伤以外，并无大碍，获得了四天的病假。

称不小心搞大女友肚子后，女友却擅自堕胎，害他失去了当父亲的机会，只能借酒消愁。

代表律师求情时说，被告身世坎坷，年轻时候不懂事，留下了前科，但已10年未再触法。

律师说，被告之所以犯案，是因为当时酗酒。律师称，被告曾有一名女朋友，意外怀孕后私下堕胎，令他非常沮丧，开始借酒消愁，酒后犯案。

律师指出，被告已赔偿司机121元的医药费，并已清醒过来，不会再犯案，请求法官从轻发落。

完整报道，请翻阅2021年12月31日的《新明日报》。