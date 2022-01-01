李总理：经济正稳步复苏 政府将逐步恢复跨境旅游

李显龙总理在昨天发表的新年献词中说，新年伊始，全球与冠病的斗争还未结束。当务之急不仅是与病毒对抗，还要在后疫情时代，继续促进新的经济增长、创造新的就业机会，让国家繁荣发展。

新的一年将是过渡期，我国经济正稳步复苏，预计将跟上全球经济复苏的步伐。政府将逐步取消紧急援助措施，并在疫情受控的情况下安全地和更多地方恢复跨境旅游，与世界各地重建联系。

李显龙总理在昨天（12月31日）傍晚发表的新年献词中说，新年伊始，全球与冠病的斗争还未结束。奥密克戎变种毒株的出现，为疫情增添了新的变数，所幸比起两年前，我国的抗疫能力已增强许多。除了紧锣密鼓地为民众施打追加剂，并开始为12岁以下儿童接种疫苗，我国也学会了如何更好地应付公共卫生挑战，同时把疫情对经济的冲击降到最低。

“目前，我国正在做准备面对奥密克戎疫情所带来的冲击，但无论局势如何发展，我们都有信心沉着应对。”

李总理说，当务之急不仅是与病毒对抗，还要在后疫情时代，继续促进新的经济增长、创造新的就业机会，让国家繁荣发展。这很大程度上取决于全球和区域局势的稳定，而中美关系是其中的关键。李总理说，中美之间仍有许多根深蒂固的分歧，但两国近期的高层互动和在气候变化课题上的务实合作，令人感到鼓舞。

今年经济料增长3％到5％

我国也将继续与各国建立伙伴关系，并持续推动自由贸易和区域经济一体化。这包括在今天生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（简称RCEP）。

新加坡国内生产总值预计在2022年可取得3％到5％的增长。李总理说，随着各领域复苏，政府会逐步取消紧急援助措施，但也会考虑到少数行业也许需要更多时间重振旗鼓。

我国也会持续引进急需的客工，并确保新加坡仍旧欢迎国际人才，让他们与新加坡人形成互补。新加坡将继续推动产业转型，在巩固现有优势的前提下，协助企业重组，并让员工提升技能。政府也会着重开拓数码经济和绿色经济等新增长领域，进一步落实智慧国计划和2030年新加坡绿色发展蓝图。

这回的总理新年献词只发布献词文本，没有录制视频。总理特别表扬过去一年在各自运动领域传来捷报的残奥泳将叶品秀、台球选手叶浚惟、保龄球选手黄琳芷和羽毛球健将骆建佑，并指他们的拼搏精神让国人受到启发，也以他们为傲。

过去两年，新加坡人积极配合政府的严厉措施，李总理呼吁举国上下接下来继续保持团结一致，全民也要能够接受“良药苦口”的政策，才能让新加坡克服万难，不断前进。