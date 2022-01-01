“重新探索新加坡”消费券今起失效 公众赶在最后一天订购旅游产品

在武吉巴督民众俱乐部，现场有超过15名公众等候，多数为年长者。旅游局和指定预订平台工作人员增加人手，也预先向公众核实证件如身份证，以及询问想要订购的旅游产品，在场排队者皆顺利完成交易。

“重新探索新加坡”消费券今起失效，许多人在昨天（12月31日）把握最后机会，赶往消费券实体柜台购买本地旅游产品，旅游局加派消费券大使到场协助，大部分公众在半小时内就兑现消费券。

记者昨早10时许走访武吉巴督民众俱乐部，现场有超过15名公众等候，多数为年长者。旅游局和指定预订平台工作人员增加人手，也预先向公众核实证件如身份证，以及询问想要订购的旅游产品，在场排队者皆顺利完成交易。

退休人士林楚云（74岁）在早上10时抵达，她早前已使用30元的消费券，想要用剩余的70元购买滨海湾花园门票和花柏山缆车票，以便今年3月前和朋友一起出游。

“全程不到30分钟，很顺利，我住在附近，来民众俱乐部的实体柜台很方便。”

另一名公众王炳南（65岁、技工）因工作忙碌，直到昨天趁休假才来兑现消费券，他想要用100元购买两张新加坡摩天观景轮门票，剩余的数额可能再补钱去酒店“度宅假”。

49岁的罗兹里（Rozlee bin Isahak）则是现场唯一陪伴父亲伊萨克（Isahak bin Mohd）来兑现消费券的公众，他指81岁的父亲忘记Singpass密码，为了节省时间，他们选择到民众俱乐部购买酒店两天一夜的住宿。

“我自己的消费券去年已使用，父亲将在下星期和母亲去酒店度宅假，一晚的住宿费只要95元，剩余的数额不能退款。”

旅游局前天在面簿贴文提醒公众，有意通过五个指定预订平台使用消费券者，须在2021年12月31日晚上11时59分之前完成交易，而全岛34个民众俱乐部及居民委员会的实体柜台，则在同日傍晚6时结束服务。

每名18岁和以上的新加坡人可用总值100元的电子消费券，来购买3月31日前享用的酒店、景点和导览活动等旅游产品。

截至去年12月1日，已有约140万人使用消费券至少一次，完成逾180万宗交易，该振兴本地旅游业计划已为相关企业带来约2亿8000万元的收入。旅游局预计有超过160万人在失效期限前，使用消费券至少一次。